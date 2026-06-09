Vluchtende bestuurder rent A58 op, politie kan hem niet meer vinden

Een automobilist is maandagavond de A58 bij Bavel op gevlucht nadat de politie hem wilde controleren. De auto stopte in eerste instantie op de uitvoegstrook, maar tijdens de controle ging de bestuurder er alsnog vandoor, meldt de politie op Instagram.

Een korte achtervolging volgde, laat de Verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant weten. De man rende de snelweg op en was even later uit het zicht. Meerdere politie-eenheden hebben naar de man gezocht, maar hij is niet gevonden.

Agenten herkenden de bestuurder, die bekend is bij de politie. "Hij zal zich op een later moment moeten komen verantwoorden", schrijft de verkeerspolitie in een bericht. "Alsof het nog niet bont genoeg is, heeft hij ook nog voor meer dan 1700 euro aan bekeuringen openstaan. Die mag hij dan direct bij ons betalen."

Overigens was de auto op de uitvoegstrook ook verdwenen, want de bijrijder is er met het voertuig vandoor gegaan.