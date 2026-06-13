Proef met inlooppunt huiselijk geweld werkt, belangstelling van gemeentes

De proef met een inlooppunt voor huiselijk geweld in Tilburg loopt goed. Sinds de pilot ruim een half jaar geleden begon meldden zich meer dan tachtig vrouwen en enkele mannen bij Filomena Hart van Brabant. Andere Brabantse gemeenten volgen de pilot met belangstelling.

Marleen Kuijsters Geschreven door

“Filomena voorziet in een behoefte. Het aantal mensen dat zich heeft gemeld, overtreft onze verwachtingen”, zegt Ingrid van Hoof, kwartiermaker van Filomena Hart van Brabant. “Mensen kunnen hier zonder afspraak binnenlopen, ons bellen of met ons chatten. Ze vinden hier een veilige plek waar naar ze wordt geluisterd. Er zijn hulpverleners aanwezig, de politie kan uitleg geven over aangifte en de GGD kan forensisch onderzoek uitvoeren. Opvallend: bijna 30 procent van de melders heeft via Filomena voor de eerste keer hulp gezocht.” Gemeentes tonen belangstelling

De aanpak blijft niet onopgemerkt. Brabantse gemeenten onderzoeken of ze iets soortgelijks kunnen opzetten. Zo ook in Eindhoven. “We verkennen een Filomena-aanpak”, zegt een woordvoerder. “We halen ervaringen op bij gemeenten zoals Tilburg. Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn complexe veiligheids- en gezondheidsvraagstukken. Daar is een brede aanpak voor nodig.” Ook Breda toont interesse. De gemeente heeft contact met Filomena Hart van Brabant en bracht een werkbezoek aan Rotterdam, waar het concept in 2020 begon. “Iedere vorm van geweld er één te veel”, zegt een woordvoerder. “We analyseren hoe we nu werken om geweld te signaleren en blijvend te stoppen. We maken een actieplan met focus en samenhang. Onderdeel daarvan is het verkennen of een inlooppunt hieraan kan bijdragen.”

Filomena Hart van Brabant Veilig Thuis ontving in 2025 4210 meldingen van huiselijk geweld in de regio Hart van Brabant. Maar een groot deel speelt zich af achter de voordeur en wordt niet gemeld. Filomena Hart van Brabant is er voor mensen en omstanders die te maken hebben met lichamelijk, psychisch of seksueel geweld. In 2020 werd het concept gelanceerd in Rotterdam, later volgden Groningen, Tilburg en Amsterdam.