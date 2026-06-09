Navigatie overslaan
Ontdek
VIDEO

Vrachtwagen volledig uitgebrand op A2, flinke file richting Eindhoven

Vandaag om 14:34 • Aangepast vandaag om 17:28

Een vrachtwagen is dinsdagmiddag volledig uitgebrand op de A2 bij Leende. De vertraging richting Eindhoven is rond haf zes uur ruim een half uur. Rijkswaterstaat verwacht dat de rechterrijstrook rond zeven uur weer kan worden vrijgegeven.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De vlammen sloegen uit de cabine. Door de heetgelopen remmen brandde ook een flink stuk berm af. De vrachtwagen, die een graafmachine vervoerde, is volledig uitgebrand.

Eerder waren alle rijstroken richting Eindhoven dicht. Even voor vier uur werd de linkerrijstrook vrijgegeven. De rechterrijstrook blijft naar verwachting tot zeven uur dicht. Op het hoogtepunt was de vertraging richting Eindhoven ruim een uur.

De vlammen sloegen uit de vrachtwagen (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink).
De vlammen sloegen uit de vrachtwagen (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink).
De vrachtwagen vervoerde een graafmachine (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink).
De vrachtwagen vervoerde een graafmachine (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink).
Ook een deel van de berm ging in vlammen op (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink).
Ook een deel van de berm ging in vlammen op (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink).

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.