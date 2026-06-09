Vrachtwagen volledig uitgebrand op A2, flinke file richting Eindhoven

Een vrachtwagen is dinsdagmiddag volledig uitgebrand op de A2 bij Leende. De vertraging richting Eindhoven is rond haf zes uur ruim een half uur. Rijkswaterstaat verwacht dat de rechterrijstrook rond zeven uur weer kan worden vrijgegeven.

De vlammen sloegen uit de cabine. Door de heetgelopen remmen brandde ook een flink stuk berm af. De vrachtwagen, die een graafmachine vervoerde, is volledig uitgebrand.

Eerder waren alle rijstroken richting Eindhoven dicht. Even voor vier uur werd de linkerrijstrook vrijgegeven. De rechterrijstrook blijft naar verwachting tot zeven uur dicht. Op het hoogtepunt was de vertraging richting Eindhoven ruim een uur.