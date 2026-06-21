Zijn trouwpak werd zijn crematiepak: Sheila verloor haar vriend Peter

Tien weken voordat Sheila van den Bogaard (45) met haar grote liefde Peter van Dijk (47) zou trouwen, sloeg het noodlot toe. Na een ogenschijnlijk onschuldige val met zijn scootmobiel overleed Peter onverwacht aan een vermoedelijke hersenbloeding. "Het kan niet, dacht ik. Dit gebeurt ons niet”, zegt Sheila. Maar het bordeauxrode trouwpak van Peter werd uiteindelijk het pak waarin hij werd gecremeerd.

Sheila en Peter leerden elkaar eind 2024 kennen via een datingsite. Het was vrijwel meteen raak. "Toen ik zijn foto zag, hoopte ik dat hij zou reageren", vertelt ze. Peter, afkomstig uit Roosendaal, woonde vanwege een spierziekte in een verzorgingshuis. Toch besloten ze al na enkele maanden samen te gaan wonen in Eindhoven. "Mensen zagen vooral wat hij niet meer kon", zegt Sheila. "Maar ik zag juist wat hij nog wél kon. Ik stimuleerde hem om dingen zelf te doen. Zelf koken, een afwasje doen, kleine dingen. Hij bloeide daar helemaal van op."

"Hij klaagde niet over hoofdpijn, dus niemand dacht dat het ernstig was."

Peter leed aan een spierziekte waardoor lopen steeds moeilijker werd. Toch keek hij weer vooruit. Het stel bezocht samen musicals, ging regelmatig naar hun favoriete café POPEI in Eindhoven en maakte plannen voor de toekomst. Eén van die plannen was een huwelijk. "We hadden niet eens een officieel aanzoek nodig", zegt Sheila glimlachend. "We wisten gewoon dat we met elkaar oud wilden worden. Trouwen hoorde daarbij."

Peter van Dijk en Sheila van den Boogaard (foto: privé).

Maar in het voorjaar van 2025 sloeg het noodlot toe. Peter viel met zijn scootmobiel op de terugweg van een bezoek aan de huisarts. Hij stond direct weer op en leek weinig te mankeren. "Hij klaagde niet over hoofdpijn, dus niemand dacht dat het ernstig was." Twee dagen later veranderde alles. Peter voelde zich ziek, moest braken en ging slapen. De volgende ochtend troffen ze hem levenloos aan in het bed van haar moeder, waar ze die nacht logeerden. Vermoedelijk overleed hij aan een hersenbloeding als gevolg van de val. "Toen mijn moeder zei dat hij overleden was, dacht ik alleen maar: dat kan niet", vertelt Sheila. "Het voelde onwerkelijk. Alsof ik ieder moment wakker zou worden uit een nachtmerrie."

"Ik kan de trouwjurk niet wegdoen."

Het verlies kwam extra hard aan omdat het stel al midden in de voorbereidingen van hun huwelijk zat. De ringen waren gekocht, de witte trouwjurk lag klaar. Peter had zelfs zijn pak al uitgezocht: een opvallend bordeauxrood trouwkostuum. "Hij was er trots op," zegt Sheila zacht. "Dat pak heeft hij uiteindelijk gedragen tijdens zijn crematie. Dat blijft een verschrikkelijke gedachte."

De as van Peter werd uitgestrooid bij zijn favoriete café (foto: privé).

Toch probeert ze de mooie herinneringen vast te houden. Begin mei werd een deel van Peters as uitgestrooid op een grasveld bij café POPEI, de plek waar ze samen zo vaak kwamen. Familie, vrienden en collega’s waren erbij. "Dat voelde goed", zegt Sheila. "Hij hoorde daar. Het was onze plek." De eenzaamheid is nog altijd aanwezig. Daarom doet Sheila veel vrijwilligerswerk. "Anders komen de muren op me af. Maar ik probeer door te gaan. Peter zou dat ook gewild hebben." En de trouwjurk? Die ligt nog steeds opgeborgen bij haar moeder. "Soms denk ik: moet ik hem wegdoen? Maar dat kan ik niet. Het is een herinnering aan alles wat we nog samen zouden doen."

Peter van Dijk werd 47 jaar (foto: privé)