Ryan mocht komen vissen in de Efteling, maar moet zijn vangst nu verbergen

Wie aan een Eftelingbezoek denkt, denkt aan achtbanen of aan het Sprookjesbos, maar Ryan kwam met een ander doel naar het attractiepark in Kaatsheuvel. Hij ving een gigantische snoek in een van de vijvers en poseerde ermee op Instagram. Tot zijn verdriet moest hij zijn bericht verwijderen.

Aan de rand van de Siervijver, waar de bootjes van de Gondoletta voorbij varen, staat Ryan op de foto met een enorme snoek. Op de achtergrond stort de Baron 1898 de diepte in. “Als je de kans krijgt om te vissen in het grootste themapark van Nederland, zeg je gewoon ja”, schrijft hij op Instagram, zag pretparkwebsite Looopings .

De visser ging niet stiekem te werk. Sterker nog: hij was daar op uitnodiging van de Efteling, als onderdeel van een activiteit van de personeelsvereniging op 27 mei. “Daarbij konden medewerkers en hun introducés vissen in de Gondoletta-vijver”, bevestigt een voorlichter tegenover Looopings.

Maar het vissen in de vijver lijkt haaks te staan op de duurzaamheidsambities van het Kaatsheuvelse pretpark. “Deze activiteit wordt al jaren georganiseerd door de personeelsvereniging, maar eerder is al besloten dat dit de laatste keer zal zijn”, laat de woordvoerder weten.

Ryan had dus geluk dat hij zijn hengeltje nog mocht uitgooien. Maar wie zijn Instagrampagina bekijkt, ziet de foto’s niet meer, constateerde Omroep Brabant. Tot verdriet van de visser. “Nadat het nieuws opgepikt was, heeft de Efteling contact met mij opgenomen en gevraagd mijn post te verwijderen.” Daar heeft hij gehoor aan gegeven.

De Efteling was niet bereikbaar om te vertellen waarom Ryan zijn bericht moest verwijderen.