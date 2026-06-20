Naakt poseren voor schilderkunst: 'Liefst van jong tot oud'

Uit de kleren gaan terwijl kunstenaars je meest intieme zones op het doek vereeuwigen, in het atelier van kunstenaar Toon van Gisbergen in Tilburg is het aan de orde van de dag. Van jong tot oud komen er modellen in hun adamskostuum op het podium zitten, zodat kunstenaars van het schilderklasje de pracht van de anatomie kunnen leren. "iedereen hier is gewend om iemand naakt te tekenen."

"Als modellen voor het eerst komen, zijn ze meestal wel zenuwachtig", zegt kunstenaar Toon van Gisbergen. Hij staat in het atelier in Tilburg. "Maar dat hangt natuurlijk ook af van wie het model is. Studenten uit de stad die bijvoorbeeld de circus- of dansopleiding volgen, hebben er minder moeite mee. Zij zijn zo gewend om met lijven om te gaan", zegt hij stellig. "De kunstenaars zijn hier allemaal gewend om iemand naakt te tekenen." Aan de muur hangt een bonte collectie schilderijen: een kleurrijk stilleven van een vaas, een abstract horizontaal werk met allerlei vlakjes en het naaktmodel van vorige week, Sara.

"Als je de mensen die je tekenen vertrouwt, dan komt het goed."

Zelf liet Van Gisbergen ook al eens de kleding vallen om zich in zijn birthdaysuit te laten portretteren. "Toen gingen we met een groep studenten om de beurt model staan", legt hij uit. "Het gaat om vertrouwen. Als je de mensen die je tekenen vertrouwt, dan komt het goed." Al op de kunstacademie komt de inmiddels gepensioneerde kunstenaar erachter dat modeltekenen zijn grote passie is. "Ik weet geen mooier onderwerp dan naakte mensen tekenen; alle golfjes, lijnen en bewegingen, dat is prachtig."

Hij haalt er een voorbeeld bij dat laat zien dat zelfs een lijf in de schilderkunst emotie kan hebben. "Die zijn gemaakt door een kleinzoon van de bekende psycholoog Freud", zegt hij. "De lijven die hij schilderde, fileerden ook de geest van het model. Het ziet er een beetje vleesachtig uit."

Het kunstwerk 'Reflection' een zelf portret van kunstenaar Lucian Freud. Volgens Van Gisbergen een voorbeeld van emotie in een lijf.

Na de mini-les in kunstgeschiedenis is het toch écht tijd om uit de kleren te gaan. Voor de gelegenheid is de eer aan onze verslaggever om poedelnaakt voor het schildersklasje plaats te nemen. "We hebben hier wel een gordijntje hoor, net als bij een warenhuis", zegt de kunstdocent om hem op zijn gemak te stellen. Hij wijst naar een klein pashokje, afgeschermd met een doek in tartanprint, dat ook dienstdoet als opslaghok. "Dan kun je je badjas alvast even aandoen." In het klasje is weinig ruimte voor grappen over naaktheid. "Dat vinden we ook niet fair naar het model toe", zeggen de kunstenaars in koor. "We hebben echt respect voor degene die hier gaat zitten." Tegelijkertijd zet een aantal Picasso’s in spé hun schildersezels rustig op. De schilderskistjes worden opengeklapt en sommigen besluiten dat ze toch liever vanaf een tafeltje tekenen om de ‘kroonjuwelen’ van de verslaggever op het doek te kliederen. Op een verhoging met een Perzisch tapijtje staat een in doeken omhulde kruk, tegen een witte achtergrond neemt onze verslaggever plaats. Hij laat zijn roze-wit gestreepte badjas vallen. Gelijk beginnen de Tilburgse grootmeesters driftig op hun doeken te krassen, de een met een potlood, de ander met houtskoolkrijt.



De Tilburgse kunstenaars tekenen er flink op los. (Foto: Omroep Brabant.)

Van Gisbergen legt uit dat ieder schilderij anders is. "Studenten van de circusopleiding laten zich graag flexibel afbeelden. Maar er komen ook mensen die gehandicapt zijn, of in een scootmobiel zitten. Die zijn ook heel interessant om af te beelden. Het liefst hebben we mensen van jong tot oud."

"Je denkt er eigenlijk helemaal niet over na dat je naakt bent."

Van Gisbergen laveert ondertussen soepel tussen de schildersezels door. "Hier moet je de lijn wat minder maken, anders lijkt hij te gespierd", zegt hij tegen een dame met grijs haar. Even verderop: "Dat ziet er goed uit, goed zo." Na twintig minuten mag de verslaggever even pauzeren. "Je denkt er eigenlijk helemaal niet over na dat je naakt bent", concludeert hij. "Ik vond dat je het heel goed deed hoor", besluit een dame met donker haar en een grote ronde bril. "Je zat fijn stil, ik vond het geweldig." Een andere Tilburgse Dalí in wording vult aan: "Ik begin altijd bij het hoofd, dat moet ook lijken. Je bent een beetje een statisch model, maar dat is de onwennigheid, en dat is helemaal niet erg."



Kijk hier naar de tweede aflevering van de YouTubeserie Thijs draait mee, waarbij Thijs naakt model gaat staan voor een schilderklas.