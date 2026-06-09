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Boom valt op auto door noodweer in Boxtel: bestuurder overleden

Vandaag om 16:37 • Aangepast vandaag om 17:29
Er kwamen veel hulpdiensten op het ongeluk af (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).
Er kwamen veel hulpdiensten op het ongeluk af (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).

Een automobilist is dinsdagmiddag overleden, nadat een grote boom op zijn auto viel aan de Keulsebaan in Boxtel. De eikenboom zou door lokaal noodweer op de auto zijn gevallen.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De politie, brandweer, ambulance en een traumahelikopter kwamen op het ongeluk af. Hulp mocht niet meer baten voor het slachtoffer. De bestuurder reed over de doorgaande weg toen het misging.

Mogelijk was de eikenboom die op de auto viel rot. De boom moet met een kraan van de auto worden gehaald.

De grote eik viel op een auto (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).
De grote eik viel op een auto (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).
Mogelijk was de boom die op de auto viel rot (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).
Mogelijk was de boom die op de auto viel rot (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).

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