Boom valt op auto door noodweer in Boxtel: bestuurder overleden

Een automobilist is dinsdagmiddag overleden, nadat een grote boom op zijn auto viel aan de Keulsebaan in Boxtel. De eikenboom zou door lokaal noodweer op de auto zijn gevallen.

De politie, brandweer, ambulance en een traumahelikopter kwamen op het ongeluk af. Hulp mocht niet meer baten voor het slachtoffer. De bestuurder reed over de doorgaande weg toen het misging.

Mogelijk was de eikenboom die op de auto viel rot. De boom moet met een kraan van de auto worden gehaald.