Oplichters verdienen grote bedragen met beleggingsfraude: 4 mensen opgepakt

Een verdachte uit Helmond is dinsdag aangehouden voor het aftroggelen van flinke bedragen bij mensen die wilden investeren in onder andere crypto. Ook drie andere verdachten zijn gepakt. Zij worden verdacht van oplichting en zouden zijn geholpen door mensen die hun rekeningnummer en bankpas ter beschikking stelden.

De drie andere verdachten komen uit Krimpen aan de IJssel, Rotterdam en Panningen. Ze zijn aangehouden voor betrokkenheid bij boilerroom- en bankhelpdeskfraude.

Bij boilerroom-fraude beloven oplichters gouden bergen en enorme rendementen op het geld dat iemand inlegt voor bijvoorbeeld crypto. Nadat het geld is overgemaakt, wordt het slachtoffer onder druk gezet om steeds meer geld te storten. In werkelijkheid investeren de oplichters het geld in fictieve aandelen of in waardeloze producten. In de meeste gevallen ziet de belegger zijn inleg nooit meer terug.

Bij bankhelpdeskfraude belt de oplichter zijn slachtoffer op en doet zich voor als bankmedewerker. De oplichter vertelt dat er vreemde dingen op de bankrekening gebeuren, zoals een verdachte overboeking. Vervolgens probeert hij het slachtoffer een onveilig gevoel te geven en flink onder druk te zetten om actie te ondernemen. Hierdoor wordt het slachtoffer uiteindelijk opgelicht.

Katvangers

De oplichters werden bij hun praktijken geholpen door zogenoemde 'katvangers'. Dit zijn mensen die hun rekeningnummer en bankpas ter beschikking stellen aan oplichters. Zodra het geld op een bankrekening stond, werd dit snel weggesluisd naar andere bankrekeningnummers of naar een cryptowallet.

De verdachten zijn dinsdagochtend in alle vroegte aangehouden. Daarnaast zijn er bankrekeningen, cryptowallets en kostbare spullen in beslag genomen met als doel om de slachtoffers in een later stadium te compenseren. Ook zijn gegevensdragers, financiële administratie en bankpassen in beslag genomen.