Verbruggen geblesseerd en nieuwe carnavalsregels: dit gebeurde vandaag

Van keeper Verbruggen die mogelijk geblesseerd is tot nieuwe regels voor carnavalsdonderdag in Den Bosch. Dit zijn de vijf verhalen die je dinsdag gelezen moet hebben.

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Bondscoach Ronald Koeman tast nog in het duister over de ernst van de blessure van doelman Bart Verbruggen uit Breda. De keeper raakte maandagavond geblesseerd tijdens de oefeninterland tegen Oezbekistan (2-1) in New York. Hij kwam na rust in botsing met een verdediger van Manchester City en moest zich laten vervangen door Mark Flekken. Nederland speelt zondag de eerste WK-wedstrijd tegen Japan in Dallas. Lees hier het hele verhaal.

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Dan naar Den Bosch, waar het gemeentebestuur nieuwe regels wil invoeren voor carnavalsdonderdag. Die dag trok dit jaar maar liefst 42.000 bezoekers naar de binnenstad, twee keer zoveel als een jaar eerder. Het college wil daarom carnavalsevenementen verbieden en horeca pas vanaf zes uur 's avonds laten openen. Burgemeester Jack Mikkers: "De balans is zoek geraakt." Koninklijke Horeca Nederland is fel tegen en spreekt van buitenproportionele maatregelen die honderden ondernemers raken. De gemeenteraad moet nog beslissen. Hier lees je het artikel.

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Een 61-jarige man uit Breda staat terecht voor grootschalige sigarettensmokkel. Erdal D. zou verantwoordelijk zijn voor een loods op bedrijventerrein Hazeldonk waar de FIOD 31,5 miljoen illegale sigaretten vond. De Nederlandse staat liep daardoor 7,5 miljoen euro aan accijns mis. D. beweerde in de rechtbank in Den Bosch van niets te weten en voor een Bulgaar genaamd Bubba te werken. De officier van justitie gelooft daar niets van en eiste 2,5 jaar cel. Het is overigens niet de eerste keer: in 2021 kreeg hij al 20 maanden cel voor handel in 6,5 miljoen sigaretten. Het hoger beroep daarvan loopt nog. Check het hele verhaal hier.

Ruud van Nistelrooij meldde zich pas zondag bij het Nederlands elftal in de Verenigde Staten, een dag later dan de rest. Bondscoach Ronald Koeman onthult nu waarom: de assistent vierde zijn vijftigste verjaardag met een groot feest in Den Bosch. Koeman had hem daar maanden geleden al toestemming voor gegeven. Opvallend detail: Van Nistelrooij is pas officieel jarig op 1 juli, tijdens het WK. Lees het verhaal hier.

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Tot slot een ontdekking met een menselijke kant. Voor de kust van de Filipijnen is waarschijnlijk het wrak gevonden van de Hofuku Maru, een Japans vrachtschip dat in 1944 zonk met Nederlandse en Britse krijgsgevangenen aan boord. Onder hen waren tien Brabantse militairen die worden herdacht tijdens de jaarlijkse plechtigheid in Waalre. Het schip werd op 21 september 1944 door Amerikaanse bommenwerpers tot zinken gebracht en ging binnen twee minuten onder. Het wrak ligt op vijftig meter diepte onder een dikke laag zand en wordt als oorlogsgraf beschouwd. De lichamen worden daarom niet geborgen. Hier lees je het hele verhaal.