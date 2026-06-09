Bijzonder parkeermoment: auto eindigt op paaltjes bij Overloons restaurant

Op een wel heel bijzondere manier heeft een automobilist dinsdagavond zijn auto 'geparkeerd' bij een restaurant in Overloon. De bestuurder reed op de Irenestraat tegen de hoge stoeprand en belandde letterlijk op de paaltjes bij het terras van Boompjes Restaurant. "We zaten te eten en ineens klapte de auto op de paaltjes", zegt eigenaar Jaap Volman.

De ondernemer zat dinsdagavond nietsvermoedend te eten toen hij ineens een klap hoorde. Een auto reed over het 14 Oktoberplein ter hoogte van de Irenestraat toen het misging. De bestuurder reed tegen de hoge stoeprand op en corrigeerde de auto naar links. De auto belandde perfect balancerend op de paaltjes van de gemeente die daar stonden.

De paaltjes grenzen aan het terras van Volman, maar bij het restaurant valt de schade mee. Het paaltje met de wegbewijzering naar het Oorlogsmuseum en andere attracties in Overloon overleefde de crash niet. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. "Hij is geschrokken, maar het gaat verder goed met hem", zegt Volman.

De auto zal door een bergingsbedrijf worden weg gesleept. Het verkeer had amper last van het ongeluk.