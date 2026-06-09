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Scooterrijder zwaargewond na crash tegen boom, scooter spoorloos verdwenen

Vandaag om 20:19 • Aangepast vandaag om 21:30

Een scooterrijder is dinsdagavond zwaargewond geraakt bij een crash aan het Meanderplein in Sint-Michielsgestel. De scooter is na het ongeluk spoorloos verdwenen. Agenten vonden alleen wat brokstukken van de scooter.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Hoe de scooterrijder tegen de boom kon botsen, is niet duidelijk. Veel hulpdiensten kwamen op de crash af en omstanders ontfermden zich over de bestuurder. Het slachtoffer is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. 

Scooter verdwenen
Opvallend genoeg troffen agenten bij aankomst geen scooter meer aan. Op de parkeerplaats lagen alleen nog het zadel van de scooter en andere brokstukken. De politie heeft deze veiliggesteld. 

De politie is in de omgeving op zoek naar de scooter en onderzoekt de toedracht van het ongeluk.

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