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Dinsdagavond hinder op A2 door werkzaamheden: half uur extra reistijd

Vandaag om 20:56 • Aangepast vandaag om 21:23
Foto: ANP.
Foto: ANP.

Op de A2 tussen Eindhoven en Den Bosch zijn dinsdagavond werkzaamheden. Op de snelweg naar Den Bosch zijn meerdere opritten dicht. Tussen de gemeente Son en Breugel en knooppunt Ekkersweijer zijn op de A50 twee van de vier rijstroken gesloten en is de verbindingsweg naar Den Bosch dicht. 

Profielfoto van Evie Hendriks
Geschreven door
Evie Hendriks

De opritten Best, Best-West, Boxtel en Boxtel-Noord op de A2 zijn dicht. De afsluitingen duren tot woensdagochtend vijf uur. De extra reistijd loopt op tot een half uur.

Er wordt op de A2 gewerkt aan de borden boven de snelweg. Rijkswaterstaat waarschuwt op X concertbezoekers van de internationale ster Zach Bryan in het Philips Stadion, die door de afsluitingen wat hinder kunnen hebben. 

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