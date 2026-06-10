Oranje brengt Nederlanders in Kansas City samen: 'Voor USA juich ik niet'

De spelers van het Nederlands elftal landden dinsdagavond in Kansas City, waar ze tijdens het WK verblijven. De ploeg krijgt woensdag tijdens een trainingswedstrijd meteen een warm welkom van de Dutch Club of Kansas City. Deze groep geëmigreerde Nederlanders zorgt voor een vleugje oranje in de stad.

Onder hen is de 59-jarige Michel Michiels, geboren en getogen Eindhovenaar. Hij emigreerde 25 jaar geleden naar Amerika nadat hij zijn Amerikaanse vrouw leerde kennen. In Kansas sloot hij zich aan bij de Dutch Club of Kansas City. "We zijn met zo'n dertig Nederlanders, plus aanhang", vertelt hij. "Iedereen woont in Kansas City of in de regio. Het WK is een mooie gelegenheid om weer wat vaker samen te komen." Het WK begint voor de club Nederlanders woensdag al een beetje. Oranje speelt dan een trainingswedstrijd op het trainingscomplex van de Amerikaanse vrouwenvoetbalclub Kansas City Current. "Daar gaan we gezellig met een groep naartoe", vertelt Michel. "Zondag kijken we in een bar hier in de buurt samen de eerste groepswedstrijd tegen Japan. Daar zijn natuurlijk meer mensen dan alleen Nederlanders, en die sfeer is altijd hartstikke goed."

"Heel mooi en bijzonder dat ik dit live kan zien, dat maak ik waarschijnlijk nooit meer mee."

Michel heeft zijn huis niet uitgebreid oranje versierd. "Maar de Nederlandse vlag gaat nog wel uit", belooft hij. "En natuurlijk trekken we tijdens de wedstrijden ook onze oranje kleding aan." Hij verbaast zich over de Nederlandse producten die hij nu in de supermarkt tegenkomt. "Kaas en hutspot, dat heb je hier bijna nooit. Ook leuk: een brouwerij in de stad schenkt tijdens het WK speciaal oranje bier. Dat zal de komende dagen allemaal wel op het menu staan." Een klein beetje juichen voor team USA? Dat zit er bij Michel niet in. "Team USA staat niet hoog aangeschreven bij mij", lacht hij. "Hoewel ik al 25 jaar in Amerika woon, ben ik nog steeds een Nederlander. Al wordt mijn Nederlands er niet beter op." De laatste groepswedstrijd van Oranje wordt op 26 juni gespeeld in het stadion van Kansas City, en daar is Michel natuurlijk bij. "Heel mooi en bijzonder dat ik ze live kan zien, dat maak ik waarschijnlijk nooit meer mee. Het Arrowhead Stadium wordt normaal gesproken gebruikt voor American football en is nu omgetoverd tot voetbalveld. Er kunnen meer dan 75.000 mensen in."

"Alleen jammer dat er zo weinig PSV'ers mee zijn."