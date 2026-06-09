Jongen met fatbike zwaargewond gevonden op straat in Helmond

Een jongen is dinsdagavond zwaargewond gevonden op De weg door de Rijpel in Helmond. In de buurt van de jongen stond een fatbike. Mogelijk is hij de bestuurder van de fiets.

Hoe de jongen op het wegdek terecht is gekomen, is niet duidelijk. Een voorbijganger zag hem liggen. Het slachtoffer was niet aanspreekbaar en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een trauma-arts en ambulance zouden elkaar onderweg opgezocht hebben voor hulpverlening.

Het slachtoffer had een jas aan gevuld met veren. Het wegdek ligt dinsdagavond bezaaid met veren. De politie doet onderzoek.