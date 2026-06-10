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Dixi brandt uit in Breda, niet veel later vuur bij bouwkeet

Vandaag om 05:45 • Aangepast vandaag om 09:19

Opnieuw is er een dixi-toilet in brand gevlogen in Breda. Dit gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag, achter het Dr. Struyckenplein aan de Kartinistraat. De brandweer heeft de brand geblust, maar het toilet brandde volledig uit.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De politie kwam met meerdere agenten naar de locatie en doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.

Voor zover bekend is dit al de twaalfde keer sinds maart dat een dixi in Breda in brand heeft gestaan of dat er een poging tot brandstichting is gedaan. De laatste keer dat dit gebeurde was op 26 mei, toen het raak was op de hoek van de Montenslaan en de Mozartlaan.

Wederom Dixi in brand in Breda (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).
Wederom Dixi in brand in Breda (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).

Tijdens het blussen van het toilet kreeg de brandweer een melding van een tweede brand, bij een bouwkeet aan de Nieuwe Heilaarstraat. Dit ligt op ongeveer een kwartier loopafstand.

Bij aankomst bleek een alerte buurtbewoner het vuur al met een brandblusser te hebben gedoofd. De politie heeft op deze locatie gezocht naar mogelijke verdachten van de brand bij de dixi. Er wordt onderzocht of er een verband is tussen beide branden.

Ook bij een bouwkeet aan de Nieuwe Heilaarstraat brak brand uit. (Perry Roovers / Persbureau Heitink).
Ook bij een bouwkeet aan de Nieuwe Heilaarstraat brak brand uit. (Perry Roovers / Persbureau Heitink).

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