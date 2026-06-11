Mexicanen staan in de rij voor Brabantse stroopwafels tijdens WK

Stroopwafels, bitterballen, kroketten, rookworsten en Nederlandse kaas. Voor ondernemer Koen Houwen uit Son en Breugel zijn het de ingrediënten van een drukke WK-zomer. Vanuit een Nederlandse stand in Mexico-Stad laat de Brabander, die al zeventien jaar in Mexico woont, duizenden bezoekers kennismaken met typisch Nederlandse lekkernijen. "Er zijn maar weinig Mexicanen die een warme stroopwafel kunnen weerstaan."

Mexico ademt voetbal. Zeker nu het land voor de derde keer gastheer is van een WK. In de hoofdstad draait alles om het toernooi. In het beroemde Chapultepec-park presenteren tientallen landen zich tijdens een internationaal fanfestival aan bezoekers van over de hele wereld.

Vooral de stroopwafels blijken een publiekstrekker. Bezoekers blijven staan zodra ze de zoete geur ruiken en sluiten vervolgens aan in de rij. "We maken de stroopwafels ter plaatse in het park klaar en dat vinden de mensen hier geweldig", zegt Houwen.

Het vak kreeg hij van huis uit mee. De ondernemer komt uit de bekende Brabantse bakkersfamilie achter Houwens Vlaaien en groeide op tussen het meel en de ovens. Die ervaring gebruikt hij nu aan de andere kant van de wereld. "Ja, ook de bitterballen en de kroketten maak ik zelf."

Naast de Nederlandse lekkernijen trekt nog iets anders de aandacht. Bij de stand van Houwen staat een levensgrote, kartonnen afbeelding van oud-international Arjen Robben. Zodra bezoekers die ontdekken, roepen ze allemaal: no era penal!

Die uitspraak betekent 'het was geen penalty' en verwijst naar de veelbesproken achtste finale tussen Nederland en Mexico op het WK van 2014. In de slotfase ging Robben onderuit in het strafschopgebied en kreeg Oranje een penalty, die door Klaas-Jan Huntelaar werd benut. Nederland won met 2-1 en schakelde Mexico uit.

Voor veel Mexicanen blijft dat een van de pijnlijkste momenten uit hun voetbalgeschiedenis. Meer dan tien jaar later blijkt de frustratie nog altijd niet verdwenen. "Het doet even zeer, maar daarna gaan ze er ook lachend mee op de foto."

Hoewel Oranje zijn groepswedstrijden niet in Mexico speelt, hoopt Houwen dat Nederland ver genoeg komt om later in het toernooi alsnog op Mexicaanse bodem in actie te komen. Misschien zelfs tegen Mexico. Dat zou thuis voor een bijzondere situatie zorgen, want Houwen is getrouwd met een Mexicaanse vrouw.

"Ik ben natuurlijk voor Nederland en zij voor Mexico. Oorlog wordt het niet, maar het geeft natuurlijk wel extra rivaliteit. Laat ik het zo zeggen: ik heb liever dat iemand anders Mexico uitschakelt. En voor de business is dat eigenlijk ook beter", besluit hij lachend.