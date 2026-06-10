Nikita (39) zat niet achter Marktplaats-oplichting en wordt vrijgesproken

Nikita S. (39) is vrijgesproken van oplichting en witwassen door de rechtbank in Breda. Die oordeelde woensdag dat Nikita niet het brein is achter tientallen gevallen van oplichting via Marktplaats. Haar vriend Brent S. (36) heeft bij de politie bekend dat hij verantwoordelijk is.

Gereedschap, een kinderwagen, een tent, accu's, boormachines: alles werd aangeboden op Marktplaats door het stel uit Steenbergen, maar geleverd werd er nooit. Tientallen mensen deden aangifte van oplichting en daarom moesten Nikita en Brent twee weken geleden in de rechtbank in Breda komen uitleggen wat ze hadden gedaan. Alleen Nikita kwam opdagen

Maar alleen Nikita kwam opdagen. Brent was er niet, omdat hij de dagvaarding pas laat had ontvangen, zo werd ter zitting gesteld. Ook had hij toen gezondheidsproblemen en kon hij naar eigen zeggen niet komen. Opmerkelijk, omdat de twee al jaren een relatie hebben, al wonen ze niet samen. De rechters hadden daar veel vragen over, maar begonnen toch aan de zaak tegen Nikita. De zaak tegen Brent werd noodgedwongen uitgesteld.

Lange lijst niet-geleverde spullen

De lijst van nooit geleverde spullen is lang: een slijptol, kinderwagen, tent, mobiele router, voetbalshirt, autostoel, zaagmachine, boormachine, vlakschuurmachine, stofzuiger, cirkelzaagmachine, accu's, perstangset, invalzaag, multitool en jas. Bij elkaar gaat het om duizenden euro's die mensen voor niets hebben betaald. Nikita vertelde dat zij niet wist wat haar vriend deed op Marktplaats. Ze wist er ook niets van dat er een paar keer geld voor verkochte spullen op haar rekening werd gestort, naar eigen zeggen omdat ze nooit op haar rekening keek. Bekentenis bij de politie

Ook de rechtbank ziet onvoldoende bewijs van kwade bedoelingen bij Nikita. Bovendien heeft Brent zelf bij de politie toegegeven dat hij de advertenties had geplaatst en met de kopers had onderhandeld. Hij zegde toe de gekochte spullen te versturen na betaling, maar deed dat niet. De rechtbank spreekt Nikita dus vrij. Haar vriend Brent moet zich later dit jaar nog verantwoorden voor het oplichten van 21 mensen.

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