Tabaksfabrikant met vestiging in Bergen op Zoom investeert in wietproef

De politiek zit met het wietexperiment in zijn maag, nu blijkt dat Philip Morris (tegenwoordig Altria) er een nieuwe markt in ziet. De internationale sigarettenfabrikant met een vestiging in Bergen op Zoom wil indirect miljoenen euro's investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het wietexperiment.

Een van die grote telers is CanAdelaar uit Hellevoetsluis. Het beursgenoteerde Cronos Group staat op het punt om dit bedrijf over te nemen. En een grote aandeelhouder van Cronos Group is sigarettenfabrikant Altria, dat onder meer achter het merk Marlboro zit, zo schrijft de NOS .

Het wietexperiment duurt tot 2029. Tijdens het experiment mogen coffeeshops in tien gemeenten, waaronder Tilburg en Breda, alleen nog maar legale wiet verkopen. Hiermee wil de overheid onderzoeken welke gevolgen dat heeft voor de criminaliteit en veiligheid. De coffeeshops nemen de wiet af van een aantal grote Nederlandse telers, die aan strikte voorwaarden moeten voldoen.

Philip Morris is voor veel mensen een begrip in Bergen op Zoom. Jarenlang werden daar sigaretten gemaakt, maar tegenwoordig alleen nog halffabricaten voor rookvrije tabaksproducten. Uit onderzoek van De Groene Amsterdammer en Investico blijkt dat Altria, zoals het bedrijf nu heet, zich wil mengen in het wietexperiment.

Overname tegenhouden

Cronos Group zegt dat er op dit moment nog een integriteitsonderzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid naar de overname loopt. CDA en GroenLinks-PvdA willen nu weten wat het kabinet kan doen om die tegen te houden.

Hoewel GroenLinks-PvdA voor het wietexperiment is, maakt de partij zich zorgen. "Er is een extra risico bij gekomen van een investeerder die het niet zo nauw neemt met de regels", zegt Kamerlid Lisa Vliegenthart. "Ze hebben jaren laten zien dat ze agressieve marketing voeren, de gezondheidsrisico's bagatelliseren en invloed uitoefenen op wetenschap."

CDA-leider Bontenbal sluit zich daarbij aan: "Het feit dat een tabaksfabrikant eerst probeert iedereen verslaafd te maken aan sigaretten en nu blijkbaar een markt ziet in wiet, vind ik geen goed nieuws", zegt Bontenbal. "Wat mij betreft stoppen we zo snel mogelijk met de tabaksindustrie deze ruimte te geven."

"Het blijkt maar eens te meer dat het wietexperiment een slecht idee is," vindt ChristenUnie-leider Mirjam Bikker. "Kennelijk heeft de regering het wietexperiment niet goed op orde, want de tabakslobby kan zich inkopen. We moeten cannabis niet promoten via een tabaksproducent met slechte papieren."

Strenge regels

D66-leider Jan Paternotte ziet nu geen aanleiding om in te grijpen. "Ik ben van dit tabaksbedrijf geen fan, maar van de georganiseerde misdaad nog een stuk minder. We hebben tientallen jaren geprobeerd om wiet te verbieden. Dat heeft niets opgeleverd, daarom proberen we het nu op een andere manier."

Paternotte vindt vooral dat de regels goed moeten worden gehandhaafd, bijvoorbeeld voor het maken van reclame. "Ze doen in de tabaksindustrie gekke dingen, dus daar moeten we bovenop zitten. Dat gaat lukken, want we hebben strenge regels. Ik hoop vooral dat die bedrijven in de toekomst belasting gaan betalen als ze hier wiet gaan verkopen."

In de podcastserie 'Via de Voordeur' duiken journalisten van Omroep Brabant in de wereld van de wiet. Luister de podcast hieronder of in je favoriete podcastapp.