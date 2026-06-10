Bestuurder rijdt winkel binnen in Oss: auto was niet van hemzelf

Een man is woensdagochtend met zijn auto dwars door de pui van een winkel gereden aan de Kromstraat in Oss. Op het moment van het ongeluk waren er klanten in de winkel. Wonder boven wonder raakte niemand gewond.

Agenten moesten via de achterklep van de wagen de auto in, om bij de bestuurder te komen. De man raakte niet gewond. De auto waarin hij reed was niet van hem zelf.

Ook het personeel en klanten die aanwezig waren in de winkel konden het pand veilig verlaten.

Enorme schade

Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. De schade is enorm. De brandweer controleert het pand om te kijken hoe veilig de situatie is.

Een berger heeft de auto uit de winkel gereden en meegenomen.