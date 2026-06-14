Jan verkoopt ouderlijke boerderij in Eersel: 'Hele goede herinneringen'

Een monumentale langgevelboerderij in Eersel staat te koop. De vader van Jan Schiebroek kocht de boerderij ruim vijftig jaar geleden. "De stallen zaten er toen nog in en hij is kamertje voor kamertje gaan verbouwen. Elke avond en alle weekenden was hij ermee bezig."

Yvonne Vogelenzang Geschreven door

Het gezin Schiebroek verhuisde vanuit Den Haag naar Brabant toen Jan vier jaar oud was. "Mijn vader kon een baan krijgen als architect in Eindhoven en ging daarom op zoek naar woonruimte in de buurt." In de boerderij aan de Schadewijk in Eersel zag hij mogelijkheden en hij begon te verbouwen. "Hij is denk ik wel vijftien jaar bezig geweest om er dit woonhuis van te maken." Vriendjes kwamen altijd spelen

"Ik heb hele goede herinneringen aan mijn kindertijd in dit huis", vertelt Jan. "Vriendjes kwamen altijd bij ons spelen, omdat wij zoveel ruimte hadden. Ik heb al die ruimte altijd heel fijn gevonden. Het geeft je een soort vrijheid. Je hoeft elkaar bij wijze van spreken niet tegen te komen als je daar geen zin in hebt."

Foto: Van Santvoort Makelaars.









De boerderij uit 1900 is inmiddels gesplitst in twee zelfstandige woongedeeltes. "Dat is pas later gebeurd. Toen mijn broer en ik uit huis gingen, zagen mijn ouders in dat het wel erg groot was voor z'n tweeën. En toen is het huis gesplitst. Mijn oma heeft nog een tijdje in het linkergedeelte gewoond en ikzelf ook nog even met mijn vriendin." Te koop voor 990.000 euro

De vader van Jan overleed acht jaar geleden en zijn moeder woont in een verzorgingshuis. Jan en zijn broer hebben de boerderij de afgelopen jaren verhuurd, maar nu toch te koop gezet. De vraagprijs is 990.000 euro. Het pand staat op een perceel van 1420 vierkante meter en heeft een woonoppervlakte van 399 vierkante meter.

Foto: Van Santvoort Makelaars.







Het huis ligt aan een rustige weg, net buiten het dorp. "Het staat tussen de boerderijen en wat ik fijn vind, is het gemeenschapsgevoel daar", vertelt Jan. "Als er iets is, helpt iedereen elkaar. Dat is heel anders dan in de stad." Wie boodschappen wil doen, hoeft daarvoor geen eind te rijden. "Het dorp zelf ligt direct aan de andere kant van de provinciale weg. Met een paar minuten fietsen ben je bij de supermarkt." Op zoek naar iemand zoals vader

De ideale koper voor hun ouderlijk huis hebben de broers nog niet gevonden. "Het zou mooi zijn als er iemand in komt die lijkt op mijn vader, dus iemand die handig is en niet bang is om aan te pakken", zegt Jan. "Met de huidige energieprijzen zou bijvoorbeeld betere isolatie geen kwaad kunnen. Het is al een mooi huis, maar er valt iets geweldigs van te maken. Dat kost natuurlijk wel geld, tijd en energie. Maar dan zit je er echt als een god in Frankrijk."