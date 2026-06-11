Stefan voelt zich weer 21 jaar door reünie K-otic: 'Het klopt gewoon weer'

Een trip down memory lane. Zo voelt de reünie van K-otic na 25 jaar voor zanger Stefan de Roon (47) uit Waalwijk. De groep, die begin deze eeuw doorbrak via het tv-programma Starmaker, staat op 11 en 12 juni weer op het podium van TivoliVredenburg in Utrecht.

De band heeft net een van de hits, 'I Can't Explain', doorgenomen. "Dus we zitten er al een half jaar volledig weer in", vertelt Stefan in het radioprogramma Afslag Zuid. "Ik ben weer 21 jaar." K-otic ontstond in 2001 uit Starmaker, een talentenjacht van John de Mol. Twaalf jonge zangers en zangeressen verbleven in het voormalige Big Brother-huis, uit wie uiteindelijk een popgroep werd gevormd. Stefan behoorde tot de zeven deelnemers die overbleven. "Ik was een schutterige Brabantse jongen, geboren en getogen in Waalwijk", blikt hij terug. "Ik kwam daar en je zit daar met z'n twaalven, elke dag camera's en een uitzending. Na anderhalve milliseconde hadden wij al geen erg meer in alle camera's en waren we gewoon een stelletje ongeleide projectielen die een moppie gingen zingen."

"We dachten dat ze de Backstreet Boys verwachtten, maar ze kwamen gewoon voor ons."

Pas na afloop van het programma beseften de groepsleden hoe populair ze waren geworden. "Een signeersessie waarvan wij dachten 'daar komt geen hond op af', moest worden afgeblazen omdat er duizenden mensen kwamen. We dachten dat ze de Backstreet Boys verwachtten, maar ze kwamen gewoon voor ons." Ook in het dagelijks leven konden ze niet meer ongestoord over straat. "Ik weet nog dat ik met mijn toenmalige vriendin vrij was en ik ging zwemmen. Stonden er ineens veertig mensen rond mijn handdoek. Ja, dat was wel heel bizar."

"Dat was wel even een beetje een deceptie."

In 2003 viel K-otic uit elkaar. Stefan had korte tijd een muziekschool, maar viel snel in een zwart gat en ging aan de slag als orderpicker bij Xenos. "Dat was wel even een beetje een deceptie", herinnert hij zich. "Maar daar leer je ook van en ik had toen echt wel structuur nodig." Ondanks de tegenslagen bleef hij muziek maken. Een eigen album kwam er uiteindelijk niet, mede doordat hij kampte met een drugsverslaving. Een "Colombiaanse verkoudheid", noemt hij het zelf. "Niet om daar stoer over te doen, maar als je een keer valt, weet je ook hoe het is om weer op te staan. Als je gefaald hebt, weet je pas wat succes is." Toch kijkt hij zonder spijt terug. "Als je iets in het verleden verandert, is de toekomst totaal anders. Dus ik heb dingen nodig gehad om te komen waar ik nu ben. Ik heb geleefd, overleefd én inmiddels leef ik weer."

"Wij hadden zoiets: dit moeten we gaan doen."

Het idee voor een nieuwe reünie ontstond zo'n twee jaar geleden, toen radiozender 100% NL aandacht besteedde aan het jubileum van de groep. "Toen riepen wij gekscherend: Oh, dan gaan we een reünie doen. Daar doken de media en de fans die we nog hadden op. Wij hadden zoiets: dit moeten we gaan doen." En met succes, want het eerste concert was binnen een half uur uitverkocht. Voor Stefan voelt de reünie als thuiskomen. "We zijn echt een familietje, we hebben echt iets bijzonders meegemaakt dat we alleen met elkaar kunnen delen. Het voelt weer als vanouds, het klopt gewoon weer en dat is heel erg fijn." En hij voelt zich weer een stuk jonger. "In mijn hoofd dan, mijn lichaam zegt wat anders", lacht hij.

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