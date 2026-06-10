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A59 dicht bij knooppunt Hooipolder na botsing bestelauto en vrachtwagen

Vandaag om 13:09 • Aangepast vandaag om 14:14
Foto: ANP
Foto: ANP

Op de A59 bij Raamsdonksveer zijn woensdagmiddag een bestelauto en vrachtwagen op elkaar gebotst. Bij knooppunt Hooipolder was de weg dicht richting Den Bosch.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Een woordvoerder van de politie liet weten dat een van de bestuurders zich niet goed voelde. Hiervoor zou een ambulance ter plaatse komen. De andere bestuurder zal ook worden nagekeken. Over eventueel letsel is niets bekend.

Een van voertuigen is flink beschadigd geraakt bij het ongeluk en moet worden weggetakeld.

Omleidingsroute
Rijkswaterstaat had een omleidingsroute ingesteld voor reizigers richting Den Bosch. Verkeer kon omrijden via de zuidkant van Breda over de A16, A58 en A27. De weg is sinds twee uur 's middags weer vrij.

Onduidelijk is wat de oorzaak is van het ongeluk. 

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