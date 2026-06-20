Delano liet groot Aston Martin-logo tatoeëren: 'Ze vonden me knettergek'

Delano Craanen-Vreeken (30) uit Dinteloord is groot liefhebber van Aston Martin. Zijn fascinatie voor het Engelse automerk gaat zó ver dat hij het logo op zijn rug liet tatoeëren. En dat is eigenlijk allemaal de schuld van James Bond.

"Het begon toen ik als 6-jarig jongetje een James Bond-spel kreeg voor de Nintendo 64", vertelt Delano. "Ik was er gek op en speelde het uren achter elkaar. Toen mijn ouders vertelden dat er ook films waren van James Bond, wilde ik die meteen zien. Op mijn zevende zag ik in de film Die Another Day een Aston Martin Vanquish. Het ronkende geluid van die auto vond ik magistraal. Ik werd smoorverliefd."

"Het klinkt misschien een beetje raar, maar zo'n auto bewonder ik net zoals een vrouw."

Via internet leerde hij door de jaren heen alles over het merk. "De geschiedenis van het merk en de associatie met James Bond vind ik geweldig. Ook de contouren, elegantie en souplesse van de auto's spreken me aan. En dan dat geluid, hoe ze rijden en schakelen. Daar val ik voor. Het klinkt misschien een beetje raar, maar zo'n auto bewonder ik net zoals een vrouw." Volgens Delano onderscheidt Aston Martin zich van andere merken. "Het is een merk dat heel lang bijna alles met de hand maakte. Echt vakmanschap. Dat zie je niet bij veel auto's."

Zijn liefde voor het merk wilde hij op een bijzondere manier laten zien. "Ik wil altijd iets speciaals, iets wat niemand anders heeft. Ik draag Aston Martin zo'n warm hart toe en weet honderd procent zeker dat ik de rest van mijn leven fan blijf. Daarom wilde ik het logo voor eeuwig op mijn lichaam."

"Ik durf te wedden dat ik in Nederland de enige ben met een Aston Martin-logo op het lijf getatoeëerd."

Niet iedereen in zijn omgeving begreep die keuze meteen. "Mensen zeiden: je bent knettergek, een automerk? Waarom zou je dat doen?" Toch liet hij op zijn 17e het logo groot op zijn rug tatoeëren. Hij heeft er tot op de dag van vandaag geen spijt van. "Het was een heel pijnlijk proces, maar ik had er alles voor over. Het is ook nog eens een goed gespreksonderwerp. Als ik over de tattoo vertel, geloven mensen het niet meteen, maar als ze het zien, vinden ze het helemaal geweldig." Hij denkt zelfs dat de tattoo uniek is. "Ik durf te wedden dat ik in Nederland de enige ben met een Aston Martin-logo op het lijf getatoeëerd. Ik heb het in ieder geval nog nooit ergens gehoord of gezien."

Delano bij een Aston Martin DB6 (Privéfoto).

Delano had het geluk één keer in zijn leven in een Aston Martin te mogen rijden. "Ik had in mijn jeugd een moeilijke tijd en ben uit huis geplaatst. Bij een bezoekje aan de Aston Martin-dealer in Eindhoven vertelde mijn stiefvader dat aan de dochter van de eigenaar. Zonder dat ik het wist, had hij voor me geregeld dat ik een keer een rondje mee mocht rijden." Een paar maanden later reden ze een ritje van Eindhoven naar Veghel. "We tikten zelfs de 230 kilometer per uur aan." De autoliefhebber hoopt ooit de fabriek van Aston Martin in Engeland te mogen bezoeken. "Maar mijn allergrootste droom is om een keer de Aston Martin DB5 te mogen rijden." Die iconische auto werd wereldberoemd als dé ultieme James Bond-auto. "Dat is de allermooiste auto ter wereld, daar kan niks aan tippen. Als ik die ooit mag besturen, vloeien de tranen over mijn wangen. Dat zit zo diep, dat kan ik niet in woorden uitdrukken." Hier lees je alle verhalen van de rubriek Mijn tattoo en zijn verhaal.