De arm van Jan staat helemaal in het teken van zijn overleden papa

Sommige mensen laten één tattoo zetten voor een overleden dierbare, maar Jan Hovens (39) uit Tilburg heeft zijn hele arm gewijd aan zijn vader. Van een gitaar en mondharmonica voor de muziek die ze samen speelden tot het Chinese sterrenbeeld van zijn vader. "Ik had een hele hechte band met hem, maar ik heb geen afscheid kunnen nemen."

Jan heeft een verstandelijke beperking en daarom woont hij in Tilburg op een locatie van zorgorganisatie Amarant. Het is een groene omgeving met veel bomen en dat vindt Jan heel fijn. "In de herfst ga ik altijd wandelen, normaal ook, maar in de herfst zoek ik het bos nog meer op. Dat doet me denken aan papa." In 2011 overleed de vader van Jan. "Hij had een kwade variant van leukemie. Daar was het mee begonnen en toen kreeg hij er een tumor bovenop. Uiteindelijk is hij invalide geworden. De kanker zorgde voor complicaties en door twee doktersfouten heb ik geen afscheid kunnen nemen. Papa lag op de IC (intensive care) en de volgende dag was het al gebeurd." Om het overlijden van zijn vader een beetje een plekje te geven, liet Jan meerdere tattoos op zijn arm zetten. "Ik heb een paadje met een bos en herfstbladeren, omdat mijn vader en ik altijd in het Mastbos en het Liesbos in Breda wandelden. De herfst vonden we de mooiste periode met de blaadjes."

Ook heeft Jan de sterfdatum en een klokje met de tijd van overlijden getatoeëerd. "En een roos voor de liefde en een mondharmonica en gitaar want dat speelden we samen. En Toine, want dat is zijn naam."

"'We gaan ervoor' slaat ook op mij, want als ik iets honderd procent wil dan ga ik er ook honderd procent voor."

De dennenappel op zijn arm is ook voor zijn vader. "Mijn opa is gestorven toen mijn ouders twee jaar getrouwd waren. Dat graf lag in de bossen in Venlo. Mijn ouders woonden in Breda en ze hadden geen middelen of rijbewijs om vaak naar het graf te gaan." Een keer in het half jaar ging de vader van Jan naar het graf van opa. "Dan nam hij van daar een dennenappel mee en daar sliep hij mee onder zijn kussen. Als hij na een half jaar weer naar het graf ging, legde hij de dennenappel terug en pakte hij een andere mee." Verder staan op zijn arm 'we gaan ervoor' en 'het kan altijd erger'. "Papa had altijd twee slogans. 'We gaan ervoor' slaat ook op mij, want als ik iets honderd procent wil dan ga ik er ook honderd procent voor. En dat blijkt wel uit de prestaties van Jan. Een aantal jaar geleden heeft hij de Mont Ventoux gereden op een wielrenfiets via een project van Amarant. "Dat deed ik voor het kankerfonds. En ik heb drie jaar achter elkaar meegedaan met Swim to Fight Cancer." Jan mist zijn vader, maar gelukkig heeft hij zijn moeder nog. "Mijn moeder is mijn alles. Ze is nu lekker met pensioen en we hebben een hele hechte band gekregen nadat mijn papa dood is gegaan. Op zijn verjaardag en sterfdag gaan we naar het graf", vertelt Jan. "We nemen dan geen dennenappel mee, maar dat moeten we misschien wel doen om de traditie van papa in ere te houden." Hier lees je alle verhalen van de rubriek Mijn tattoo en zijn verhaal.

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