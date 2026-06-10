Dagje spijbelen voor jacht op handtekeningen van tennistoppers

De Libéma Open in Rosmalen trekt woensdag veel jong publiek. Niet alleen omdat het op veel basisscholen een korte dag is, maar ook omdat meerdere jeugdige tennisliefhebbers besloten een schooldag over te slaan. "Ik was niet vrij, maar wilde dit tennistoernooi graag een keer meemaken", zegt Sam Bosveld (14).

Sam ging woensdag niet naar school, maar was al vroeg op het terrein van het Autotron in Rosmalen. Daar keek hij 's ochtends vooral rond bij de trainingsbanen, in de hoop handtekeningen te bemachtigen. "En dan het liefst van Tallon Griekspoor", zegt de Arnhemmer, die een grote tennisbal in zijn handen houdt met de nodige handtekeningen.

"Ik heb al meerdere handtekeningen op een tennisbal of op mijn tennistas."

Plaatsgenoot Ruben Steer (11), ook uit Arnhem, sloeg eveneens een schooldag over. "Het is heel leuk om die toppers aan het werk te zien. Ik heb al meerdere handtekeningen op een tennisbal of op mijn tennistas. Maar natuurlijk ben ik er niet alleen om naar de training te kijken, we gaan ook wedstrijden bezoeken." Als iets verderop Félix Auger-Aliassime naar de trainingsbaan komt, komen er kinderen aangerend. Ze willen allemaal een handtekening van de nummer vier van de wereld. Ook Vlad uit Vuren staat erbij en kijkt naar een trainingspartij tussen de Canadese wereldtopper en de Rus Daniil Medvedev, de nummer acht van de wereld.

"Geweldig om in de buurt van deze grootheden te staan."

"Het is geweldig om in de buurt van deze grootheden te staan", reageert het elfjarige tennistalent dat ook een dagje school oversloeg. "Als ik naar deze tennissers kijk, probeer ik van ze te leren. Zoals de service of de backhand." Cas de Weijert droomt van een profbestaan. "Je moet mijn naam in de gaten houden", zegt de elfjarige Eindhovenaar lachend. Anders dan andere kinderen hoefde hij zich niet ziek te melden. "Bij ons op school hebben we een weekje junivakantie. Waarom? Geen idee, maar het is wel lekker." De wereldtopper die woensdag misschien wel de meeste aandacht kreeg van het publiek, was Alex de Minaur. Het leek wel of de Australische nummer zes van de wereld honing op zijn lichaam had: als bijen kwamen kinderen overal vandaan om met hem op de foto te gaan. Zoals een groepje uit het Limburgse Eijsden, dat vanwege een lokale feestdag een dag vrij was. "We vinden het hier ondanks de regen geweldig."