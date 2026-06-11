Hoe de Tilburgse Spoorzone veranderde van NS-werkplaats tot stadshart

Vijftien jaar na de start van de eerste werkzaamheden is de Spoorzone uitgegroeid tot een bruisend nieuw stadshart met cafés, ondernemingen, een theater en natuurlijk de LocHal. En de werkzaamheden gaan nog zo'n vijftien jaar door.

"Als mensen die er vroeger gewerkt hebben met heel veel trots praten over hoe de Spoorzone geworden is, vind ik dat prachtig", zegt wethouder Bas van der Pol. Het gebied ten noorden van het station in Tilburg was vroeger een werkplaats van de Nederlandse Spoorwegen en daardoor niet toegankelijk voor veruit de meeste inwoners van de stad. Als Van der Pol zich tussen de druppels door een weg door de Spoorzone baant, verschijnt er automatisch een lach op zijn gezicht. "Je mocht hier niet komen, tenzij je er werkte. Het stond bij de Tilburgers bekend als de verboden stad. Ik ken de plek dan ook vooral omdat ik eromheen moest fietsen", lacht hij.

"Zo wordt de historie nog meer zichtbaar."

Toch weet de wethouder uit eerste hand dat er Tilburgers waren die stiekem een kijkje probeerden te nemen. "Ik heb van mijn schoonvader gehoord dat mensen stiekem het terrein op wilden komen. En dat het ook weleens lukte." Van der Pol vindt het jammer dat veel van het verleden uit de buitenruimte is verdwenen. "Dat willen we gaan terugbrengen. We gaan bijvoorbeeld minimaal een van de ketels uit het Ketelhuis terugplaatsen in de openbare ruimte. Zo wordt de historie nog meer zichtbaar."

De kruising tussen de Sint Ceciliastraat en de Hart van Brabantlaan in Tilburg in 2009 (foto: Google Maps).



















De werkzaamheden zijn voorlopig nog niet klaar. Waar ooit het markante Blauwe Gebouw stond, wordt een nieuw appartementencomplex gebouwd. Ook de Koepelhal en de Wagenmakerij krijgen een opknapbeurt. "We behouden de originele gebouwen en toppen die op. Dat betekent dat er boven op de Wagenmakerij mensen gaan wonen."

"Daar hebben we het toch allemaal voor gedaan."

Van der Pol wordt vooral blij van de reacties van Tilburgers. "Als ze dan zeggen dat ze het gaaf vinden, doet me dat heel goed." Zelf is hij vooral trots op de LocHal, die in 2019 werd uitgeroepen tot mooiste gebouw van de wereld. "Ik ben daar al vanaf 2014 bij betrokken als kwartiermaker. We hebben daar met een grote groep creatievelingen aan gewerkt. Als je ziet hoe mooi dat gebouw is geworden, maakt dat me toch wel trots." Van der Pol mag dan wethouder zijn, maar is natuurlijk ook gewoon stadsbewoner. "Ik loop heel graag een rondje door de Spoorzone. Toen we laatst van die broeierige dagen hadden, werd ik helemaal blij van het geroezemoes op de terrassen van de restaurantjes en kinderen die door de waterstralen rennen. Daar hebben we het toch allemaal voor gedaan."