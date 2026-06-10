Auto en bestelbus botsen in Raamsdonk: veel schade

Op de Aanwassenweg in Raamsdonk zijn woensdagmiddag rond half vier een personenauto en een bedrijfswagen op elkaar gebotst. De bedrijfswagen ramde vervolgens een boom en belandde op zijn kant in de sloot.

De personenauto verloor door de klap een wiel en kwam aan de andere kant van de weg in een vijver terecht. De bestuurder van de bedrijfswagen werd ter plaatse behandeld in de ambulance. Beide bestuurders hoefden niet mee naar het ziekenhuis.

De politie sloot de weg af voor het verkeer. Een bergingsbedrijf heeft beide voertuigen, die zwaar beschadigd raakten, getakeld en afgevoerd.