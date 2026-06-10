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Auto en bestelbus botsen in Raamsdonk: veel schade

Vandaag om 17:21 • Aangepast vandaag om 19:15

Op de Aanwassenweg in Raamsdonk zijn woensdagmiddag rond half vier een personenauto en een bedrijfswagen op elkaar gebotst. De bedrijfswagen ramde vervolgens een boom en belandde op zijn kant in de sloot.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De personenauto verloor door de klap een wiel en kwam aan de andere kant van de weg in een vijver terecht. De bestuurder van de bedrijfswagen werd ter plaatse behandeld in de ambulance. Beide bestuurders hoefden niet mee naar het ziekenhuis.

De politie sloot de weg af voor het verkeer. Een bergingsbedrijf heeft beide voertuigen, die zwaar beschadigd raakten, getakeld en afgevoerd.

  • Een bestelbus raakte flink beschadigd na een botsing met een auto in Raamsdonk (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
    Een bestelbus raakte flink beschadigd na een botsing met een auto in Raamsdonk (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
  • Een bestelbus belandde op zijn zijkant in een slot na een botsing met een auto in Raamsdonk (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).

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