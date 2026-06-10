Isis (24) verruilde doktersjas voor een draaitafel: 'Ik droomde hiervan'

Als je vijf jaar geleden tegen Isis Liebers had gezegd dat ze haar witte doktersjas zou inruilen voor een koptelefoon en een bomvolle festivalagenda, had ze je waarschijnlijk uitgelachen. En toch is dat precies wat er is gebeurd. Onder haar artiestennaam Cici Daze bestormt de Eindhovense dj in hoog tempo de Nederlandse tech-housescene. Ze besloot er zelfs haar master geneeskunde voor op pauze te zetten.

Studio040 Geschreven door

"Als ik straks niet toegelaten word voor geneeskunde, laat ik alles vallen en word ik dj", grapte ze vroeger al tegen klasgenoten op de middelbare school. Dat ze jaren later daadwerkelijk voor de muziekwereld zou kiezen, had ze nooit gedacht. Het begon op jonge leeftijd. Liebers groeide op in een muzikale familie. "Mijn opa en al zijn broers en zussen zaten samen in een band. Als kind zat ik wekelijks bij de repetities", vertelt ze tegen Studio040. Vakanties naar Ibiza

Ook vakanties speelden een rol. Met haar familie kwam ze regelmatig op Ibiza, het eiland dat wereldwijd bekendstaat om zijn dancecultuur. "Ondanks dat ik te jong was om actief mee te feesten, was ik wel gefascineerd door de dj's tijdens etentjes en op het eiland." Toch duurde het nog even voordat ze zelf achter de draaitafels stond. Dat gebeurde pas toen ze naar Maastricht verhuisde om geneeskunde te studeren. De coronapandemie legde het studentenleven grotendeels stil, maar juist die periode bleek achteraf een keerpunt.

Liebers zag bij haar studentenvereniging een grote draaitafel staan en besloot te gaan experimenteren. "Ik dacht: hé, dat kan ik mezelf aanleren nu ik de tijd heb." Uren oefenen tijdens lockdown

Tijdens de lockdowns oefende ze urenlang op haar studentenkamer en leerde ze zichzelf de techniek aan, geholpen door vrienden die al draaiden. Zodra de maatregelen versoepelden, greep ze haar kans om in de praktijk te brengen wat ze had geleerd. Via mond-tot-mondreclame werd ze steeds vaker gevraagd voor evenementen. Later kwam ze in contact met een boekingskantoor dat haar introduceerde bij organisatoren in het zuiden van het land. Festivalprogrammeurs zagen potentie in het jonge talent. Studie en draaien combineren

In de tussentijd liep haar bachelor geneeskunde 'gewoon' door. Vooral het derde en laatste jaar voelde als topsport. Terwijl het festivalseizoen op volle toeren draaide en ze soms drie boekingen per week had, moest ze tentamens maken en praktijkonderwijs volgen in het ziekenhuis. Toch lukte het de Eindhovense om beide te combineren. Haar geheim? Een ijzeren discipline. "Als ik bij college of in het ziekenhuis was, ging de knop om en zat ik er goed in. Andersom was dat met draaien ook." Een strakke planning was noodzakelijk. Overdag zat ze vaak van tien uur 's ochtends tot tien uur 's avonds in de universiteitsbibliotheek. In pauzes werkte ze aan de socialemediakanalen van Cici Daze. In de nacht bereidde ze sets voor. En met succes: ze rondde haar bachelor af én haar dj-carrière nam een enorme vlucht. Boekingen op festivals als Tomorrowland, Thuishaven, Solar en Bondgenoten volgden elkaar in rap tempo op. Tussenjaar werd definitieve keuze

Na haar bachelor besloot ze een tussenjaar te nemen om zich volledig op muziek te kunnen richten. Vooral het produceren van eigen tracks stond hoog op haar verlanglijst. Naar de collegebanken keerde ze na dat jaar niet meer terug. "Dit was het moment om mijn droom te achtervolgen en er alles uit te halen."