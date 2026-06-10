Hagel in Raamsdonk en nieuwe tips in cold case: dit gebeurde vandaag

Een flinke hagelbui richt een ravage aan op een minicamping in Raamsdonk en nieuwe getuigen melden zich over een oude moordzaak uit Oss. Dit zijn de vier verhalen die je woensdag gelezen moet hebben.

Een heftige hagelbui heeft dinsdag ravage aangericht op minicamping Hoeve de Bonte Kraai in Raamsdonk. Gescheurde tenten, kapotte ramen en dertig centimeter hagel - campinggasten spreken van taferelen als op een skivakantie. "In een kwartier tijd is alles verwoest", vertelt eigenaresse Mary de Bont, terwijl haar kleinzoon het ijs van het terras schept. Meerdere gasten pakken hun spullen en gaan naar huis. Woensdag gold opnieuw code geel voor onweer, hagel en windstoten in Brabant. Hier lees je het hele verhaal:

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Zonder een werkbezoek aan Disney World in 1974 had de Efteling geen Fata Morgana gehad. Ontwerper Ton van de Ven en architect Jan Verhoeven raakten in Florida geïnspireerd door Pirates of the Caribbean. "Dit is een goede ride, maar nooit van mijn leven gaan wij een 'Pirates of the Caribbean' bouwen", dacht Van de Ven. "We maken wel ons eigen sprookje."

De attractie zou aanvankelijk op het eiland in de Siervijver komen, maar dat plan werd geschrapt omdat bezoekers "meteen actie" willen. De Fata Morgana bestaat dit jaar veertig jaar. Lees hier hun verhaal:

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Kledingbank Eindhoven stopt per direct met het innemen van kleding. De magazijnen puilen uit door 100.000 kilo donaties per jaar, waarvan driekwart onbruikbaar is. "Aan kleding uit goedkope Chinese webshops hebben we niks", zegt Daphne Hobbelen tussen de zakken met gebruikte spullen. Vrijwilligster Joke opent regelmatig zakken waarin helemaal niks bruikbaar is: "Wie doet dat nou?" De stop duurt in ieder geval tot na de zomer. Check het hier:

Er is ook nieuws over een oude moordzaak. Jaren na de moord op Marja Nijholt uit Enschede hebben zich getuigen gemeld die Sahal Y. aanwijzen als mogelijke dader. Onderzoekscollectief Bureau Dupin onthult in een nieuwe podcastaflevering dat meerdere getuigen onafhankelijk van elkaar tot deze conclusie kwamen. "Alle getuigen zeggen bang te zijn voor S.Y., ondanks dat hij vastzit", aldus initiatiefnemer Peter de Kock. Nijholt werd op nieuwjaarsdag 2013 doodgestoken gevonden op een oprit in Oss. De politie heeft nog niet gereageerd op de bevindingen. Lees hier het hele verhaal: