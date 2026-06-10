Man die omkwam door boom op auto is 45-jarige politicus Gerrit ten Voorde

De man die dinsdagmiddag om het leven kwam nadat een boom op zijn auto viel in Boxtel, is de 45-jarige Gerrit ten Voorde uit het Gelderse Ommeren. Dat heeft de politieke partij PCG Buren zelf bekendgemaakt. Ten Voorde was sinds 2023 fractieadviseur van die partij.

"Met ontroering en verslagenheid hebben het bestuur en de fractie van PCG Buren kennisgenomen van het plotselinge overlijden", schrijft de partij op Facebook. Volgens PCG Buren heeft Ten Voorde zich altijd 'met grote betrokkenheid ingezet voor de partij en de gemeente'. De christelijke partij meldt verder te bidden voor zijn nabestaanden.

Politicus en ondernemer

In de reacties onder het bericht wordt gesproken over een groot verlies voor de gemeenschap. Ook de gemeente Boxtel geeft aan diep geraakt te zijn door het ongeval.



"Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden en iedereen die bij dit incident betrokken is. De oorzaak van het ongeluk wordt nu intern onderzocht. Gezien de ernst van het incident, willen wij alle feiten goed onderzoeken", aldus een woordvoerder. Ten Voorde was ook ondernemer en richtte Gevotec op, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het beheer van gas- en klimaatinstallaties.

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Boom op auto aan Keulsebaan

Het ongeluk gebeurde dinsdagmiddag aan de Keulsebaan in Boxtel. Een grote boom viel door lokaal noodweer op de auto van Ten Voorde terwijl hij onderweg was. De politie, brandweer, ambulance en een traumahelikopter kwamen ter plaatse, maar hulp kon hem niet meer redden.