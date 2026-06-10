Vuurwapens en drugs gevonden in huis in Eindhoven, man opgepakt

De politie heeft woensdag vuurwapens en softdrugs gevonden in een huis in Eindhoven. Een man werd daarbij aangehouden.

De politie doorzocht twee huizen in de wijk Drents Dorp. In een van die woningen werden de softdrugs en wapens gevonden. Volgens de politie gaat het om 'meer dan de gebruikershoeveelheid drugs'.

Aanleiding voor de huiszoekingen was een anonieme tip. De politie doet nog onderzoek.