Navigatie overslaan
Ontdek

Vuurwapens en drugs gevonden in huis in Eindhoven, man opgepakt

Vandaag om 21:13 • Aangepast vandaag om 21:29
Foto: ANP.
Foto: ANP.

De politie heeft woensdag vuurwapens en softdrugs gevonden in een huis in Eindhoven. Een man werd daarbij aangehouden. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De politie doorzocht twee huizen in de wijk Drents Dorp. In een van die woningen werden de softdrugs en wapens gevonden. Volgens de politie gaat het om 'meer dan de gebruikershoeveelheid drugs'.

Aanleiding voor de huiszoekingen was een anonieme tip. De politie doet nog onderzoek. 

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.