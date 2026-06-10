Vrachtwagen verliest rupsband van 36 ton, verbindingsweg A59 dicht

Een vrachtwagen is woensdagochtend een gigantische rupsband verloren bij knooppunt Zonzeel op de A59. De band wordt 's avonds en 's nachts opgeruimd. De verbindingsweg vanuit Waalwijk richting Breda (A16) is daarom tot tot vijf uur 's nachts dicht.

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De rupsband was bedoeld voor een mijnbouwmachine en weegt maar liefst 36 ton. Rijkswaterstaat heeft tot de avond gewacht met het opruimen om hinder op de weg te beperken. Het verkeer keren bij Zevenbergschen Hoek (afrit 18).