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Vrachtwagen verliest rupsband van 36 ton, verbindingsweg A59 dicht

Vandaag om 22:00 • Aangepast vandaag om 22:15
De gigantische rupsband wordt opgeruimd (foto: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie/X).
De gigantische rupsband wordt opgeruimd (foto: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie/X).

Een vrachtwagen is woensdagochtend een gigantische rupsband verloren bij knooppunt Zonzeel op de A59. De band wordt 's avonds en 's nachts opgeruimd. De verbindingsweg vanuit Waalwijk richting Breda (A16) is daarom tot tot vijf uur 's nachts dicht.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De rupsband was bedoeld voor een mijnbouwmachine en weegt maar liefst 36 ton. Rijkswaterstaat heeft tot de avond gewacht met het opruimen om hinder op de weg te beperken.

Het verkeer keren bij Zevenbergschen Hoek (afrit 18). 

  • De gigantische rupsband wordt opgeruimd (foto: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie/X).
    De gigantische rupsband wordt opgeruimd (foto: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie/X).
  • De gigantische rupsband wordt opgeruimd (foto: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie/X).

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