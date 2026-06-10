Navigatie overslaan
Ontdek

Vrachtwagen zorgt voor vertraging op de A59 door verlies van zware rupsband

Gisteren om 22:00 • Aangepast vandaag om 08:15
De gigantische rupsband wordt opgeruimd (foto: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie/X).
De gigantische rupsband wordt opgeruimd (foto: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie/X).

Een vrachtwagen is woensdagochtend een gigantische rupsband verloren bij knooppunt Zonzeel op de A59. De band werd avonds en 's nachts opgeruimd. De verbindingsweg vanuit Waalwijk richting Breda (A16) was daarom tot tot vijf uur donderdagochtend dicht.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De rupsband was bedoeld voor een mijnbouwmachine en weegt maar liefst 36 ton. Rijkswaterstaat heeft tot de avond gewacht met het opruimen om hinder op de weg te beperken.

  • De gigantische rupsband wordt opgeruimd (foto: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie/X).
    De gigantische rupsband wordt opgeruimd (foto: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie/X).
  • De gigantische rupsband wordt opgeruimd (foto: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie/X).

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.