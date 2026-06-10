Vrachtwagen zorgt voor vertraging op de A59 door verlies van zware rupsband

Een vrachtwagen is woensdagochtend een gigantische rupsband verloren bij knooppunt Zonzeel op de A59. De band werd avonds en 's nachts opgeruimd. De verbindingsweg vanuit Waalwijk richting Breda (A16) was daarom tot tot vijf uur donderdagochtend dicht.

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De rupsband was bedoeld voor een mijnbouwmachine en weegt maar liefst 36 ton. Rijkswaterstaat heeft tot de avond gewacht met het opruimen om hinder op de weg te beperken.