Milos (23) is jongste wethouder van NL: 'Ik vergader op mijn slaapkamer'

Nog geen vijf jaar geleden vulde Milos Boksan aardappels bij in de supermarkt. Maar sinds woensdag mag de 23-jarige Waalwijker zich, namens de VVD, de jongste wethouder van Nederland noemen. Volgende week wordt hij officieel geïnstalleerd als wethouder én eerste locoburgemeester van Waalwijk. "Ik had dit totaal niet zien aankomen."

Dat het zo snel zou gaan, verbaast hem zelf misschien nog wel het meest. "Sommigen weten al van jongs af aan dat ze dit willen gaan doen, maar ik had nooit het idee dat ik de politiek in zou gaan." Toch besloot hij zich tijdens de middelbare school actief met politiek te bemoeien. De aanleiding was de moord op de Franse docent Samuel Paty, die in 2020 werd onthoofd nadat hij in de klas cartoons van de profeet Mohammed had laten zien. "Dat maakte me ontzettend boos", vertelt Boksan. "Dat iemand in een vrije democratie de hoogste prijs moet betalen voor het geven van onderwijs. Dat was voor mij het moment waarop ik dacht: nu ga ik zelf iets doen."

Hij werd op zijn zeventiende lid van de VVD in Waalwijk en raakte daar steeds actiever betrokken bij de lokale politiek en ging daarnaast studeren. Vanaf zijn negentiende zat hij in de gemeenteraad, waar hij meepraatte over onderwerpen die in de gemeente speelden en gaandeweg steeds meer politieke ervaring opdeed.

"Ik heb vaak vergaderingen op mijn slaapkamer."

De jongste wethouder van Nederland woont dan ook nog thuis bij zijn ouders. “Ik heb vaak vergaderingen aan mijn bureau op mijn slaapkamer”, zegt hij lachend. “Mijn dagen beginnen vroeg en eindigen laat. Daarnaast ben ik ook nog aan het afstuderen bij Defensie, dus het zijn drukke dagen.” “Ik ben er wel over aan het nadenken, natuurlijk, maar ik zie het vooral ook in mijn eigen omgeving. Ik heb heel veel vrienden die wel in de grote stad gaan studeren en daarna graag terug willen komen naar Waalwijk.” Volgens hem draait het daarbij niet alleen om studie of werk, maar juist ook om het sociale leven dat mensen hier hebben opgebouwd. “Stel je studeert in de grote stad en je wilt gewoon terugkomen naar Waalwijk omdat je al je vrienden hier hebt, je hebt familie, je hebt opa of oma waar je naar wilt omkijken. Voor hen is er op dit moment geen woning.” Hij wil dat daar verandering in komt. Hij pleit ervoor dat inwoners, jong en oud, met een lokale binding voorrang krijgen bij het vinden van een woning, zodat terugkeren naar hun eigen gemeente makkelijker wordt.

"Inwoners vragen niet naar mijn leeftijd."