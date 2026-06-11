Bakkerij in puin en ramen gesprongen door plofkraak op geldautomaat

Een plofkraak op een geldautomaat heeft donderdag in alle vroegte voor een enorme ravage gezorgd aan de Mierloseweg in Helmond. De geldautomaat zat in de pui van een bakkerij. Het glas van de winkel en een naastgelegen kapsalon sneuvelde door de kracht van twee explosies kort na elkaar. De plofkrakers hebben geld buitgemaakt.

De plofkraak gebeurde rond kwart over vier. De straat ligt vol glas en ander puin. In de bakkerij is de schade zo groot, dat de zaak voorlopig dicht blijft. Schappen die bedoeld zijn voor broden, liggen helemaal in puin. Bij onder meer een kapsalon zijn ramen kapot. Auto's op straat in de buurt van de geldautomaat zijn ook flink beschadigd. De Mierloseweg, doorgaans een drukke weg met veel auto- en vrachtverkeer, is donderdagochtend tussen de twee kruisingen dicht. Twee explosies

Een buurman die tegenover de geldautomaat woont, was nog wakker. Hij hoorde ineens een knal en viel door de klap achterover. Zijn raam raakte flink beschadigd. Toen hij naar buiten keek, zag hij dat mensen bezig waren met het plaatsen van nóg een explosief.

Ook de bovenburen van een paar deuren verder zaten rechtop in bed. Ze voelden alles trillen. "Ik dacht eerst dat ik droomde maar toen kwam er een tweede klap", zegt de buurvrouw. Andere buren hoorden een scooter wegrijden. Op deze foto's is goed te zien hoe groot de ravage in de straat is:

De schade is enorm na een plofkraak in Helmond (foto: Omroep Brabant).













'Flink explosief'

De politie en explosievenverkenners onderzoeken donderdagochtend de plofkraak. Op de straat liggen nog kabels die zijn gebruikt om de explosieven mee te ontsteken. Een van de agenten zegt dat het 'een flink explosief' moet zijn geweest. Hoeveel geld er is buitgemaakt is niet duidelijk. Een waardetransportbedrijf heeft donderdagochtend het resterende geld uit de automaat gehaald. 'Niet veilig'

Een van de buurtbewoners hoopt dat de pinautomaat niet terugkomt, zegt hij al op de ochtend na de plofkraak. "Het is niet veilig. Het is een pinautomaat buiten in een nisje, er woont iemand recht boven. De ramen van die woning knalden eruit en de bewoner stond te trillen op zijn benen. Hij is meteen naar een ander huis gegaan."