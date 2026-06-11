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Staat Bart Verbruggen in de goal tijdens eerste WK-duel Oranje?

Vandaag om 06:34 • Aangepast vandaag om 08:36
Bart Verbruggen en Ronald Koeman (foto: ANP).
Bart Verbruggen en Ronald Koeman (foto: ANP).

Ronald Koeman verwacht dat Bart Verbruggen zondag het doel van het Nederlands elftal kan verdedigen in het eerste WK-duel met Japan. "We denken dat hij het gaat halen", zei de bondscoach. "Maar we moeten het wel van dag tot dag bekijken. Hij heeft een kneuzing, dus we moeten afwachten hoe het afloopt."

Profielfoto van Daan Daniëls
Geschreven door
Daan Daniëls

De 23-jarige Bredanaar miste woensdag de eerste training van Oranje in Kansas City. De doelman van Brighton & Hove Albion raakte maandag geblesseerd tijdens het gewonnen oefenduel met Oezbekistan (2-1). Hij viel na een botsing met een international van Oezbekistan hard op zijn heup.

Verbruggen is de eerste doelman van het Nederlands elftal. Hij werd tegen Oezbekistan vervangen door Mark Flekken. Robin Roefs uit Heeswijk zit ook in de WK-selectie en verdedigde vorige week het doel tegen Algerije.

Koeman wilde nog niet zeggen wie zijn tweede doelman is. "Ik weet het al wel, maar ga woensdagavond met de keepers zitten. Die ga ik het als eerste vertellen", zei hij.

De bondscoach overwoog vorige maand om een vierde doelman naar het WK mee te nemen, maar uiteindelijk werd besloten dat Justin Bijlow in zijn eigen omgeving zijn conditie op peil houdt.

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