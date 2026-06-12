Koevermans onder de indruk van niveau in Amerika en voorspelt dark horse

Het WK voetbal wordt dit jaar voor het eerst georganiseerd door drie landen: Amerika, Mexico en Canada. Danny Koevermans (47) stond twee jaar onder contract bij het Canadese Toronto FC en raakte onder de indruk van de sportcultuur. “We doen in Nederland weleens laatdunkend over de Major League Soccer, maar geen enkele ploeg uit die competitie zou degraderen uit de Eredivisie.”

Koevermans verliet in 2011 PSV voor een avontuur in Canada. Zijn toenmalige werkgever Toronto FC komt uit in de Amerikaanse competitie MLS. "Na het WK van 1994 ontstond de competitie met het idee om groter en groter te worden. Er staat nu een hartstikke interessante competitie met wereldsterren (onder wie Messi, Suárez en Müller), maar ook veel pareltjes uit Midden- en Zuid-Amerika. Die kennen wij in Nederland veelal niet, omdat wij ons vooral op de Europese competities richten", zegt Koevermans.

Volgens de viervoudig international is de MLS dan ook zeker geen 'Mickey Mouse-competitie'. "Het niveau is goed en tel daar het fysieke spel, het atletisch vermogen van de spelers en het vele reizen bij, dan worden clubs als PSV, Ajax en Feyenoord echt niet fluitend kampioen hoor." Voetbal in Canada is de laatste jaren gestegen in populariteit. "Het is niet de belangrijkste sport van het land, dan moet je denken aan ijshockey en lacrosse. Maar het nationale voetbalteam doet het best goed en het leeft. Er is sowieso een sportcultuur. Als in de steden de lokale teams het goed doen, is het een groot gekkenhuis. Supervet om mee te maken. Ik denk dat er in Amerika ook meerdere speelsteden zijn waar het WK leeft."

"Laten we chauvinistisch zijn en vertrouwen hebben in Oranje."

Amerika, Canada en Mexico zijn geen outsiders voor de titel, maar Nederland volgens Koevermans wel. "Als je puur naar de selectie kijkt en als het een beetje meezit, waarom zouden we het dan niet kunnen halen? We kunnen allemaal negatief doen, maar laten we een beetje chauvinistisch zijn en vertrouwen hebben in Oranje. De oefenwedstrijden zeggen helemaal niks, misschien zelfs het eerste duel in de poule nog niet. Als ploeg moet je in het toernooi groeien." De dark horse in de WK-pooltjes van Koevermans is Portugal. "Maar dan wel als Cristiano Ronaldo zich niet groter voelt dan de ploeg en zich neerlegt bij een rol als invaller. Als hij meedoet scoort hij wel, maar je speelt toch vaak maar met 10,5 man. Als ik coach was zou ik het aandurven om hem ernaast te zetten, maar ik kan dat makkelijk zeggen vanaf de zijkant", zegt hij lachend. "Zul je zien dat met Ronaldo in de basis Portugal de wereldtitel pakt."

Lees ook Danny Koevermans: van PSV en Oranje naar fluiten in de kelderklasse

Wil je niets missen? Stel Omroep Brabant dan in als voorkeursbron in Google. Zo doe je dat:

1. Ga naar de voorkeurspagina van Google of klik bij het kopje 'Voorpaginanieuws' op het icoontje ernaast

2. Zoek in de zoekbalk naar Omroepbrabant.nl

3. Selecteer ons in de resultaten

4. Voeg eventueel nog andere nieuwsbronnen toe die je graag wil volgen