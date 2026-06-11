Zorgvilla voor kinderen met handicap mag van minister voorlopig niet dicht
Zorgaanbieder ExpertCare zal twee zorgvilla's voor ernstig gehandicapte kinderen voorlopig niet sluiten, tenzij voor de bewoners tijdig een andere plek wordt gevonden. Dat meldt minister Mirjam Sterk (Langdurige Zorg) in een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat onder meer om de locatie in Waalre.
ExpertCare wil de locaties in Waalre en Vleuten per 1 juli sluiten. Dat heeft te maken met financiële problemen.
Minister Sterk had hierover eerder deze week een 'heel stevig gesprek' met ExpertCare en zijn Duitse eigenaar, meldt haar woordvoerder. Ze stelde eerder al als voorwaarde dat eerst voor alle kinderen een passend alternatief moet worden gevonden, en daar is nog niet aan voldaan.
Voor 35 van in totaal 80 kinderen moet nog een andere plek worden gevonden, voordat de zorgvilla's de deuren kunnen sluiten. Dat heeft wel haast, waarschuwt Sterk. Een deel van het personeel heeft, vooruitlopend op de sluiting, al ander werk gevonden.
Tussenpersoon
De minister maakte in het gesprek met ExpertCare duidelijk dat snelheid niet ten koste mag gaan van zorgvuldigheid en goede communicatie met de ouders.
Er wordt iemand aangesteld die erop moet toezien dat ExpertCare een geschikte plek vindt voor alle kinderen. Dat is wettelijk verplicht.
Overnamekandidaat
De minister meldt verder dat er contact is met één mogelijke overnamekandidaat. Die heeft nog geen concreet voorstel op tafel gelegd. Ook daarover moet 'op korte termijn' duidelijkheid komen, schrijft Sterk.
Oproep
Ben je ouder van een kind dat is gedupeerd door de aangekondigde sluiting? We komen graag met je in contact. Mail naar [email protected].
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