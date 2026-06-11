16 jaar cel voor drugsbaas Sjef R. die nu is ondergedoken in Dubai

Sjef R. (45) uit Lith is donderdag veroordeeld tot zestien jaar cel voor zijn rol in internationale drugshandel. R. was zelf niet in de rechtbank in Den Bosch aanwezig: hij zit in Dubai sinds het in Nederland te heet onder zijn voeten werd.

In 2024 werden al vijf leden van de bende van Sjef en Chris R. veroordeeld voor hun rol binnen de organisatie. Chris R. kreeg als bedrijfsleider met vijftien jaar de hoogste celstraf. Ook moet hij 12,5 miljoen euro winst terugbetalen. Andere leden, van wie de meesten familie zijn van de beruchte Martien R. uit Oss, kregen straffen van 3 tot 42 maanden.

De drugsorganisatie waar Sjef R. een grote rol in speelde, hield zich onder andere bezig met de (internationale) handel in verschillende soorten harddrugs. Sjef was onder meer betrokken bij de voorbereiding van invoer en het bezit van duizenden kilo’s cocaïne, zo oordeelde de rechtbank. Het illegale geld dat de organisatie daarmee verdiende werd structureel witgewassen.

Vrijspraak voor uitlokken van moord Volgens het Openbaar Ministerie zou Sjef R. zich ook schuldig hebben gemaakt aan het aanzetten tot moord. Hij zou iemand hebben geprobeerd over te halen om een man om het leven te brengen.

De rechtbank ziet dat anders, omdat niet blijkt dat Sjef zijn moordplannen met een potentiële huurmoordenaar besprak. Er is onvoldoende bewijs voor uitlokking, concludeert de rechtbank.

Buiten beeld

Dat Sjef binnen de organisatie ruim zeven jaar lang een leidinggevende rol had, woog voor de rechtbank zwaar mee bij het bepalen van de straf. Hij stuurde anderen aan, was (mede) verantwoordelijk voor de financiën en hij werd op de hoogte gehouden van de resultaten van de drugshandel.

Sjef R. wist steeds buiten beeld te blijven bij de politie en justitie. Dat kwam mede doordat hij berichten verstuurde via versleutelde chats. Uitvoerende taken, zoals het transport en de verkoop van de harddrugs, liet hij over aan andere mensen. Die liepen daarmee de risico's om gesnapt te worden.

Dubai

"Het onderschepte berichtenverkeer laat een beeld zien van een zeer actieve organisatie die elke mogelijkheid om snel en veel geld te verdienen met grootschalige drugshandel aangreep", laat de rechtbank weten.

Sjef R. heeft nooit een verklaring willen afleggen. Hij vertrok naar Dubai en was niet aanwezig bij de inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak. Ook broer Chris is op de vlucht sinds hij uit voorarrest is en het is niet bekend waar hij nu is.

'De Champions League van de internationale cocaïnehandel'

De Lithse tak van de familie R. blijkt al jaren bezig met de productie en handel in drugs. "De Champions League van de internationale cocaïnehandel", zei het Openbaar Ministerie tijdens een zitting in 2024.