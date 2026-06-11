Eindhoven presenteert nieuw coalitieakkoord: meer huizen, minder vervuiling

21.000 nieuwe woningen, een proef met gratis busvervoer en meer handhavers op straat. Dat zijn een paar van de plannen die donderdagochtend werden gepresenteerd oor het nieuwe college van de gemeente Eindhoven. Het college bestaat uit PRO, CDA en D66.

De drie partijen gaan voor een groot deel verder met de koers van de afgelopen vier jaar. Toen vormden PRO (voorheen GroenLinks-PvdA), CDA en D66 ook al een coalitie. Sinds de laatste verkiezingen hebben de partijen samen 29 van de 45 zetels in de gemeenteraad. In het coalitieakkoord 'Samen vooruit, Samen Thuis' benadrukken de drie partijen dat ze de komende jaren gaan focussen op het uitvoeren van plannen. Ze willen binnen de gemeente minder banen op managementniveau en meer banen die te maken hebben met de concrete uitvoering van plannen.

Een aantal opvallende punten uit het coalitieakkoord: Klimaat Een zogenoemde 'green deal' met de tien bedrijven en organisaties die de meeste CO2 uitstoten.

Bedrijven die niet willen verduurzamen mogen vertrekken.

Tien pleinen en vijftig straten worden vergroend de komende vier jaar.

Als Eindhoven Airport niet minder uitstoot of geluidsoverlast veroorzaakt, dan zet het stadsbestuur in op minder vluchten. Wonen

21.500 nieuwe woningen de komende vier jaar.

72 procent van de woningen moet 'betaalbaar' zijn.

Voorrang op een woning voor mensen met een 'essentieel beroep', zoals in de zorg, onderwijs of veiligheid.

Meer doorstroming op de woningmarkt binnen de eigen wijk.

Bouwfonds samen met banken, om de woningbouw vlot te trekken. Verkeer Fietsgebruik flink bevorderen, toename van 20 procent en de komst van drie grote stallingen in de binnenstad.

Proef met gratis of zeer goedkoop busvervoer.

Vier P&R’s of ‘verkeershubs’ aan de rand van de stad.

Betaald parkeren binnen de rondweg blijft. Cultuur Veel meer geld voor cultuur, voor culturele instellingen en voor initiatieven in de wijken.

Er komen vijftig erfgoedbordjes, die wijzen op monumenten in de stad.

Meer werkplekken voor creatieve makers en kunstenaars. Veiligheid Er komen twintig handhavers bij, die zichtbaar zijn in de wijken.

De aanpak van criminaliteit in Oud-Woensel blijft een prioriteit.

Een persoonsgerichte aanpak voor mensen die vaak voor overlast zorgen.

Er moet een expertisecentrum komen voor onder meer partnergeweld en kindermishandeling. Internationals Verdubbeling van taallessen voor nieuwkomers die hier komen wonen en werken.

Veel meer initiatieven en mogelijkheden voor ontmoeting tussen internationals en lokale Eindhovenaren. Zorg Terugdringen van de wachtlijst voor de WMO. Deze Wet Maatschappelijke Ondersteuning zorgt dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Gerichte aanpak om ouderen langer te laten thuis wonen.

De kosten voor de jeugdzorg moeten uiteindelijk omlaag om het betaalbaar te houden, onder meer door één-op-één ondersteuning te verminderen.