Buurt boos over camper van 7 meter in tuin: 'Vernietigt het straatbeeld'

Een camper van dik zeven meter lang houdt de gemoederen bezig in Boxmeer. Aan de Groenling in de wijk Luneven staat het ding in de voortuin van de eigenaar. Dat is tegen het zere been van een buurtbewoner die vindt dat de camper het zicht ontneemt. Er is zelfs een brief gestuurd naar de gemeente, waarin wordt gevraagd om strengere regels voor het stallen van een camper bij een huis.

Volgens de buurtbewoner staat de camper al twee jaar op rij meer dan vijf maanden voor het huis geparkeerd. De briefschrijver vreest dat dat dit jaar opnieuw gebeurt. In de brief staat dat de camper 'het straatbeeld en de ruimtelijke kwaliteit van onze straat' aantast, zorgt voor een 'ontsierde situatie in de openbare ruimte' en het 'woon- en leefgenot van omwonenden' vermindert. "Het vernietigt het straatbeeld", zegt een buurtgenoot tegen de Gelderlander. "Ik mag toch ook geen groot reclamebord in mijn voortuin zetten?" De buurtbewoners die Omroep Brabant spraken, zien dat anders. Zij vinden de camper niet storend. "Zo is er meer plek voor de auto", grapt een vrouw die verderop in de straat woont. Praktisch voordeel

De eigenaar van de camper wil tegenover Omroep Brabant niet inhoudelijk reageren. Hij wil het conflict niet via de media uitvechten en vreest dat de situatie daardoor verder escaleert. Aan de Gelderlander laat hij weten dat de camper voorlopig op de oprit blijft staan, al begrijpt hij de bezwaren van de buren ook wel.