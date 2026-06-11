Buurt boos over camper van 7 meter in tuin: 'Vernietigt het straatbeeld'
Een camper van dik zeven meter lang houdt de gemoederen bezig in Boxmeer. Aan de Groenling in de wijk Luneven staat het ding in de voortuin van de eigenaar. Dat is tegen het zere been van een buurtbewoner die vindt dat de camper het zicht ontneemt. Er is zelfs een brief gestuurd naar de gemeente, waarin wordt gevraagd om strengere regels voor het stallen van een camper bij een huis.
Volgens de buurtbewoner staat de camper al twee jaar op rij meer dan vijf maanden voor het huis geparkeerd. De briefschrijver vreest dat dat dit jaar opnieuw gebeurt. In de brief staat dat de camper 'het straatbeeld en de ruimtelijke kwaliteit van onze straat' aantast, zorgt voor een 'ontsierde situatie in de openbare ruimte' en het 'woon- en leefgenot van omwonenden' vermindert.
"Het vernietigt het straatbeeld", zegt een buurtgenoot tegen de Gelderlander. "Ik mag toch ook geen groot reclamebord in mijn voortuin zetten?" De buurtbewoners die Omroep Brabant spraken, zien dat anders. Zij vinden de camper niet storend. "Zo is er meer plek voor de auto", grapt een vrouw die verderop in de straat woont.
Praktisch voordeel
De eigenaar van de camper wil tegenover Omroep Brabant niet inhoudelijk reageren. Hij wil het conflict niet via de media uitvechten en vreest dat de situatie daardoor verder escaleert. Aan de Gelderlander laat hij weten dat de camper voorlopig op de oprit blijft staan, al begrijpt hij de bezwaren van de buren ook wel.
Toch geeft voor de eigenaar het praktische voordeel de doorslag. "We kunnen echt instappen en wegwezen." Vorig weekend is hij nog met de camper op pad gegaan, zegt hij tegen de krant. "Vanavond kan ik ’m dan rustig schoonmaken."
Regels
De campereigenaar zegt wel bereid te zijn de camper naar een stalling te brengen als het voertuig een langere tijd niet wordt gebruikt. Ook benadrukt hij dat 'de geldende regels' worden nageleefd. "Als die veranderen, houd ik me daar uiteraard aan."
Na een melding over de camper namen handhavers vorig jaar poolshoogte. Na onderzoek en overleg met juristen concludeerden zij dat de eigenaar geen regels overtreedt. In de gemeente Land van Cuijk is het toegestaan om een camper op de eigen oprit te parkeren.
Aanvullende eisen
Dat is niet overal zo. Sommige gemeenten stellen aanvullende eisen. Zo moeten campers soms achter de voorgevel van een woning staan. In Utrecht mag een camper in de voortuin staan, maar alleen op minimaal zeven meter afstand van de openbare weg.
De briefschrijver hoopt dat ook in Land van Cuijk strengere regels worden ingevoerd. Daarmee zou de camper niet langer voor het huis geparkeerd mogen worden.