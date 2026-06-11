Corry Konings krijgt een heel apart gevoel van binnen: 10 miljoen streams

Het nummer is precies 50 jaar oud, maar 'Ik krijg een heel apart gevoel van binnen' leeft meer dan ooit. Zangeres Corry Konings uit Tilburg ontving voor tien miljoen streams op Spotify een Gouden Award voor het in 1976 uitgebrachte nummer.

Joop den Uyl is minister-president, PSV is net voor de zesde keer kampioen van Nederland en van een cd heeft nog nooit iemand gehoord als op 5 juni 1976 het lied 'Ik krijg een heel apart gevoel van binnen' zijn entree maakt in de Top 40. De hoogste positie voor het door Corry Konings gezongen nummer is plek 6. "Het was toen al een hit", vertelt de Tilburgse. "Het nummer heeft volgens mij zeven weken in de lijst gestaan. Ik kreeg er veel aandacht mee. Het werd niet goud, want in die tijd moest je daarvoor 100.000 singles verkopen." Streamingsdiensten waren nog niet bedacht

Het werd uitgebracht op single, simpelweg omdat cd's nog niet bestonden en streamingsdiensten nog niet waren bedacht. Vijftig jaar later leeft het nummer nog als nooit tevoren. Op Spotify bereikte het liedje deze week tien miljoen streams.

En dat betekent een Gouden Award. "Dat is natuurlijk gewoon geweldig, tien miljoen streams. Bram Krikke reikte de award uit aan mij, dat vond ik helemaal te gek. En dat na vijftig jaar, fantastisch dat dit mag gebeuren." Het nummer is voor haar speciaal, want overal waar ze zingt begint ze met dat lied. "Als ik optreed, start ik met 'Ik krijg een heel apart gevoel van binnen'. Iedereen kent het en zonder na te denken zingen ze het mee. Fantastisch", zegt Konings, gevolgd door haar aanstekelijke lach. Het lied waar het allemaal over gaat:

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Youtube te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren

Waarom nu nog steeds populair?

Dat het nummer na 50 jaar nog steeds zo populair is, daar heeft Konings wel een reden voor. "Na mijn deelname aan Expeditie Robinson heeft het een hele lift gekregen en het is nooit meer weggeweest. De jongelui die het te gek vinden en mij volgen... Dat is zo mooi. Als ik optreed zit er ook veel jonger publiek bij. Jong en oud samen is gigantisch. Die jongeren gaan dan struinen: 'wat doet Corry Konings allemaal?' Het liedje van 'Hoeren neuken, nooit meer werken' roepen ze ook. Dat doe ik dan als klein refreintje bij het optreden." In september bereikt Corry Konings de respectabele leeftijd van 75 jaar. "Vrijdag komt een nieuwe singel uit: 'Er hangt iets in de lucht'. Wat we verder nog gaan doen zien we wel. Een single plannen is het belangrijkste en dat is nu gebeurd."