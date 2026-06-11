Dit wil ASML bespreken met Elon Musk, personeel is kritisch

Elon Musk, eigenaar van Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX, zal donderdagmiddag spreken op een interne conferentie van chipmachinefabrikant ASML. Niet iedereen binnen het bedrijf is daar even blij mee. Het Eindhovens Dagblad meldde dat het uitnodigen van Musk heeft geleid tot een storm aan negatieve reacties onder personeel van ASML. De controversiële denkbeelden van Musk zouden lijnrecht tegenover de kernwaarden van het bedrijf staan. De toespraak gaat vanmiddag echter gewoon door.

De bedrijven van Elon Musk gaan een belangrijke rol spelen in de wereldwijde halfgeleiderindustrie, de sector voor de ontwikkeling en productie van chips. ASML is in die industrie een hoofdrolspeler.

Musk wil in Texas, in de Verenigde Staten, een chipfabriek bouwen van ongekende omvang. Terafab is de naam van dat nieuwe bedrijf. Daarmee wil hij chips van begin tot eind gaan produceren. Die chips zijn nodig voor zijn plannen op het gebied van AI, zoals zelfrijdende auto’s, en voor zijn ambitieuze ruimtevaartplannen. ASML zou een van de belangrijkste toeleveranciers kunnen worden van die fabriek, omdat het Veldhovense bedrijf chipmachines maakt die Musk in grote aantallen nodig heeft.

Terafab

Vanmiddag zal Musk tijdens de jaarlijkse, interne en besloten bijeenkomst van ASML, die in de Brabanthallen wordt gehouden, via een online verbinding een toespraak houden. Naast de plannen met Terafab zal hij het ook hebben over robotica, kunstmatige intelligentie en ruimtevaart. ASML neemt de plannen van Musk serieus. Door samen te werken verstevigt het Veldhovense bedrijf zijn positie op de wereldwijde markt.

Grootste beursgang ooit

Ruimtevaart is op dit moment een belangrijk onderwerp voor Musk, omdat hij vrijdag de grootste beursgang ooit wil realiseren met zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX. Met het uitgeven van aandelen wil hij geld ophalen voor zijn ambitieuze plannen, zoals energie winnen uit de ruimte, mijnbouw op andere planeten en het plaatsen van datacentra buiten de aarde. Dat kost veel geld: Musk heeft naar schatting 75 miljard nodig voor zijn plannen.

De eerste biljonair op aarde

Wie morgen aandelen koopt, krijgt geen enkele garantie dat er winst gemaakt zal worden. Tot nu toe is dat namelijk nog niet gebeurd. Wie er wél winst zal maken? Elon Musk zelf. Hij zou de eerste biljonair op aarde kunnen worden.