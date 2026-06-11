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Steekpartij in het azc in Budel, twee slachtoffers gewond
Vandaag om 12:36 • Aangepast vandaag om 15:12
Twee inwoners van het azc in Budel aan de Randweg-Oost raakten donderdagmiddag gewond bij een steekpartij. Een 33-jarige verdachte, ook inwoner van het azc, is aangehouden. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was voor het opstootje.
Rond kwart voor elf kwam er bij de politie een melding binnen van een steekpartij bij het complex in Budel. Daarbij raakten twee bewoners gewond.
Onderzoek
De twee hielden lichte verwondingen over. Ze zijn ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel en hoefden niet mee naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de precieze omstandigheden en de aanleiding van de steekpartij.
De politie laat donderdag rond drie uur weten dat de verdachte nog vast zit.
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