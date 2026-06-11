Steekpartij in het azc in Budel, twee slachtoffers gewond

Twee inwoners van het azc in Budel aan de Randweg-Oost raakten donderdagmiddag gewond bij een steekpartij. Een 33-jarige verdachte, ook inwoner van het azc, is aangehouden. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was voor het opstootje.

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Rond kwart voor elf kwam er bij de politie een melding binnen van een steekpartij bij het complex in Budel. Daarbij raakten twee bewoners gewond.