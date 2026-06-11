Fietsers negeren massaal verbod op druk plein: 'Meer dan honderd per uur'
Het fietsverbod op het Pieter Vreedeplein in Tilburg blijkt een enorme papieren tijger. Honderden fietsers per uur lappen het verbod aan hun laars en fietsen tóch het plein over. De gemeente kijkt naar nieuwe oplossingen om de overlast van de tweewielers de kop in te drukken.
In maart werd het verbod ingesteld op het drukke plein. Voetgangers en winkelend publiek moesten al langer voor voorbijrazende fietsers en fatbikes ontwijken. Met de bouw van de Victoriatoren werd de ruimte op het plein nóg schaarser, waardoor de situatie alleen maar onder druk kwam te staan.
Het verbod moest dat probleem oplossen. Fietsers werden via een omleiding over de Telegraafstraat geleid. Maar dat blijkt nauwelijks te helpen, zo schrijft Omroep Tilburg.
Fietsers rijden nog steeds, soms rakelings langs voetgangers, over het plein. CDA-raadslid Joost van Puijenbroek besloot de proef op de som te nemen en telde zelf hoeveel overtreders hij zag.
Honderden per uur
"Wij komen erachter dat er toch meer dan honderd fietsen per uur zich door die fietssluis wringen", vertelde hij tijdens een vragenuurtje in de raad. Ook scooters, fatbikes en e-bikes scheuren nog regelmatig over het plein. Het CDA vindt het genoeg geweest en roept op om het verbod écht te handhaven.
"Helaas herkennen wij het beeld", reageert burgemeester Gräper. "Er zijn veel fietsers die, ondanks dat het niet is toegestaan, nog steeds gebruikmaken van het Pieter Vreedeplein."
Lastig om in te grijpen
Toch zijn aanvullende maatregelen lastig. Het plein volledig afsluiten kan niet vanwege de bouw van de Victoriatoren en het nabijgelegen wooncomplex Pieter, waar ook bouwverkeer het plein op moet. "Dat wringt", zegt Gräper.
En of er binnenkort ook écht meer blauwe brieven op de mat vallen bij overijverige fietsers, is nog maar zeer de vraag. "Boa’s kunnen een deel doen, maar voor verkeersboetes hebben we ook de politie nodig. Dat maakt het ingewikkelder", legt de burgemeester uit.
Creatievere oplossing
Het college wil de overlast echter aanpakken. Er komt onderzoek naar nieuwe maatregelen, zoals extra borden voor de omleiding en mogelijk 'creatievere' oplossingen. De eerste veranderingen zijn op zijn vroegst in juli te verwachten.