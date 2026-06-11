Fietsers negeren massaal verbod op druk plein: 'Meer dan honderd per uur'

Het fietsverbod op het Pieter Vreedeplein in Tilburg blijkt een enorme papieren tijger. Honderden fietsers per uur lappen het verbod aan hun laars en fietsen tóch het plein over. De gemeente kijkt naar nieuwe oplossingen om de overlast van de tweewielers de kop in te drukken.

In maart werd het verbod ingesteld op het drukke plein. Voetgangers en winkelend publiek moesten al langer voor voorbijrazende fietsers en fatbikes ontwijken. Met de bouw van de Victoriatoren werd de ruimte op het plein nóg schaarser, waardoor de situatie alleen maar onder druk kwam te staan. Het verbod moest dat probleem oplossen. Fietsers werden via een omleiding over de Telegraafstraat geleid. Maar dat blijkt nauwelijks te helpen, zo schrijft Omroep Tilburg. Fietsers rijden nog steeds, soms rakelings langs voetgangers, over het plein. CDA-raadslid Joost van Puijenbroek besloot de proef op de som te nemen en telde zelf hoeveel overtreders hij zag.