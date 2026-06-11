34-jarige man steekt ex-vrouw neer na ruzie om eten: vier jaar cel

Een 34-jarige man uit Best is donderdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar, waarvan één voorwaardelijk. Hij stak zijn ex-vrouw in september vorig jaar met een mes in haar zij en sloeg haar een gebroken jukbeen. Hun vier jonge kinderen zagen dit gebeuren.

Dat de man dit deed in het bijzijn van hun jonge kinderen vindt de rechtbank 'buitengewoon schokkend en zorgwekkend'. Op verschillende camerabeelden van kort na het geweld is de paniek en het verdriet volgens de rechtbank goed te zien en horen. "De vrouw en kinderen zullen hiervan waarschijnlijk nog jarenlang last hebben", zegt de rechtbank Den Bosch.

De verdachte ging langs bij zijn toenmalige vriendin in Veldhoven, omdat hij mee wilde eten. Toen bleek dat er geen eten voor hem was, sloeg hij haar met zijn vuisten in haar gezicht. Daardoor liep ze een gebroken jukbeen op. Vervolgens stak hij met een mes diep in de zij van de vrouw. Hun dochtertje riep uiteindelijk buurtbewoners om hulp.

Stoel naar ex gegooid

Er was al langere tijd sprake van geweld binnen de relatie tussen de verdachte en zijn ex. Zo zou er in januari 2024 een stoel naar haar hoofd zijn gegooid en zou ze bijna zijn gewurgd.

De man geeft toe dat hij vaker dreigde de vrouw te mishandelen en doden. Volgens de rechtbank doet hij alsof het om kleine ruzies ging en zegt hij dat ze alleen maar woorden hadden.

De rechtbank hield er bij het bepalen van de straf rekening mee dat de verdachte geen volledige verantwoordelijkheid neemt voor wat hij heeft gedaan. Zo zei hij in het begin dat de vrouw zichzelf had gestoken. Twee van de kinderen gaven aan dat ze hun vader hun moeder zagen steken. De vader zei daarop dat ze daarover liegen.

Toezicht

Volgens de rechtbank willen de verdachte en de vrouw hun relatie 'in enige vorm' voortzetten. Daardoor is de kans groot dat er opnieuw iets gebeurt. De voorwaardelijke straf kan helpen om dat risico te verkleinen.

Naast de gevangenisstraf wordt voorlopig toezicht gehouden op de verdachte en het gezin om herhaling te signaleren en in te grijpen waar nodig.