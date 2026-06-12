Deze Amerikaanse prof is voor Oranje: 'Favoriete spelers komen er vandaan'

Hij is Amerikaans, maar Jack de Vries juicht komend WK het hardst voor Oranje. De 24-jarige aanvaller van FC Den Bosch is dankzij zijn vader Raimo opgegroeid met een liefde voor het Nederlandse voetbal. "De grootste held uit mijn jeugd is Arjen Robben."

De Vries is Amerikaans, maar met Nederland als tweede liefde. Zijn vader Raimo vertrok uit Nederland om te gaan studeren in Amerika, ontmoette daar zijn grote liefde en kreeg de kans als eerste Nederlander in de Major League Soccer, het hoogste voetbalniveau. De aanvaller is nu op vakantie in zijn moederland en heeft daarbij een bijzonder gevoel. "In Nederland voel ik me honderd procent Amerikaans, want ik ben anders dan veel Nederlanders. Ik ben wat gevoeliger dan de mensen hier. Daar probeer ik van te leren, al is dat moeilijk. Maar als ik in Amerika ben, voel ik me misschien meer Nederlands. Amerikanen zijn nog gevoeliger; het is in mijn ogen vaak nep en te dramatisch."

"De Amerikanen verwachten wel veel van hun ploeg, maar ik denk niet dat je ze mag vergelijken met bijvoorbeeld Nederland."

In Amerika merkt hij dat het WK steeds meer is gaan leven. "Je voelt het wel, al zijn Amerikanen niet de grootste voetbalfans. Ze zullen zeggen dat ze dat wel zijn, maar na het WK verdwijnt bij veel mensen de aandacht voor voetbal. Al verandert er hopelijk wel wat na het toernooi en kan de sport verder groeien." Op voetbalgebied heeft hij meer met Nederland. "Door mijn vader waren we voor Oranje, dat is nooit veranderd. Mijn favoriete spelers komen er vandaan. Internationale topspelers hebben we niet in Amerika. De Amerikanen verwachten wel veel van hun ploeg, maar ik denk niet dat je ze mag vergelijken met bijvoorbeeld Nederland. Misschien dat ze als thuisland de kwartfinale halen, maar verder dan dat niet. Er is echt nog tijd nodig voordat Amerika de stap zet richting de top tien van de wereld." Nederland is in zijn ogen een kandidaat voor de wereldtitel. Wel moet het dan meezitten, iets waar De Vries voor vreest. "Mijn eerste WK als kijker was 2010, waarin Nederland in de finale verloor van Spanje. 2014 en 2022 herinner ik me ook, waarbij na strafschoppen werd verloren van Argentinië. Vanwege die ongelukkige uitslagen mag je eigenlijk niet te veel van Nederland verwachten."

"Nederland vind ik het fijnste voetballand."

Hij voelt zich goed in Nederland, waar hij vorig jaar voor twee seizoenen tekende bij FC Den Bosch. Het is niet het eerste Europese land waar hij voetbalde: zo kwam hij als jeugdspeler uit voor het Belgische Anderlecht en speelde hij later bij clubs in Italië en Finland. "Nederland vind ik wel het fijnste voetballand tot nu toe. Niet alleen omdat ik de taal spreek, maar qua stijl past het bij me. FC Den Bosch is een fijne club. Aan een terugkeer naar Amerika denk ik niet; dat is meer een eindpunt." In Den Bosch wil De Vries komend seizoen gaan knallen. "Ik ben vanwege vakantie nog in Amerika, maar ik train al keihard om zo fit mogelijk aan de voorbereiding te beginnen. Er vertrekken belangrijke spelers, ik ben benieuwd hoe de selectie eruit gaat zien. Aan mij om een stap te zetten in mijn niveau en een leider te zijn."