Man bedreigt supermarktmedewerker met schaar en scheldt hem verrot

Een man is eerder dit jaar door het lint gegaan tegen een supermarktmedewerker in Eindhoven. De man, die mogelijk iets probeerde te stelen, bedreigde de medewerker met een mes. Hij sloeg na de bedreiging op de vlucht en is daarna nooit gepakt. Dat meldt de politie donderdag.

De man werd door de medewerker betrapt op het stelen van producten uit de supermarkt, zegt de politie. Daarop sprak een medewerker hem aan. Daar had de man weinig zin in. Hij begon te schreeuwen, balde zijn vuisten en maakte zich breed.

Vervolgens pakte hij een schaar uit zijn jaszak en bedreigde hij daarmee de medewerker. Scheldend verlaat hij uiteindelijk de winkel. De medewerker was erg bang dat hij gestoken zou worden. "Daarom moeten we hem vinden", zegt de politie.

Signalement

Het gaat om een man met een lichte huidskleur, een smal postuur, een zwarte jas met capuchon en een blauwe spijkerbroek. De politie roept de man en getuigen op zich te melden.