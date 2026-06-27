Linda's zieke broer was dankzij tattoo bij haar toen ze trouwde

Linda van den Heuvel (55) uit Gemert trouwde afgelopen februari. Haar broer Dirk was door een hersentumor te ziek om daar bij te zijn, maar door de tattoo op haar pols voelde ze toch zijn aanwezigheid. Een dag later overleed hij.

"Dirk was een bijzondere, creatieve, excentrieke man met een sterke persoonlijkheid", vertelt Linda over haar dertien jaar oudere broer. "Hij was heel direct, maar achter die uitgesproken mening zat vooral betrokkenheid. Hij had veel aandacht voor iedereen." Door het leeftijdsverschil voelde Dirk voor Linda niet alleen als een grote broer, maar ook als een beschermer. "Hij leerde mij vroeger hoe ik op hakken moest lopen en mezelf moest opmaken. Hij was kapper en veel bezig met visagie en grime. Als onze ouders ouderwets dachten, corrigeerde hij ze. Nadat onze ouders overleden ging ik naar hem toe wanneer ik raad nodig had. Hij was mijn thuis." Dirk werkte op 68-jarige leeftijd nog steeds trots in zijn kapperszaak. Maar begin 2026 begon hij vage klachten te krijgen. Zo was hij heel moe, liep hij raar, was hij afwezig en kwam hij moeilijker uit zijn woorden. Zelf dacht hij dat het dementie was. Toen Dirk op de spoed belandde nadat hij onwel was geworden, ging het ineens heel hard. Hij kreeg een MRI-scan. De uitslag daarvan zou twee weken later komen, maar na twee dagen belde het ziekenhuis al. Dirk had een hersentumor.

De tattoo die Linda op haar pols liet zetten voor haar broer Dirk (eigen foto)

"Hij zei: Het is pas erg als er een jongen van 22 verongelukt."

Behandeling was niet meer mogelijk. Hoelang hij nog zou leven, konden de artsen toen niet zeggen. Achteraf bleken dat maar zes weken te zijn. "Tijdens die weken hebben we heel intensief samen geleefd. Dirk kon niet meer alleen zijn, dus mijn zus en ik waren er altijd." Volgens Linda was het een heftige, maar bijzondere periode vol liefde. "We hebben afscheid genomen en leuke herinneringen gedeeld. Dirk werd overladen met kaarten en bloemen. Dat was heel mooi." Wat die laatste weken draaglijker maakte, was Dirks positiviteit. "Negativiteit vond hij verspilde energie. Hij zei: 'Ik heb een mooi leven gehad, dus het is goed zo. Het had best wat langer mogen duren, maar het is nou eenmaal wat het is. Het is pas erg als er een jonge moeder van drie kinderen overlijdt, of als er een jongen van 22 verongelukt.'"

"We hebben geen zwaar gemis gehad op onze trouwdag, want hij was er gewoon bij."

Al snel na Dirks diagnose besloot Linda dat ze een tattoo voor hem wilde. Een bevriende tattoo-artiest maakte een ontwerp met Dirks naam en vingerafdruk erin. Dirk vond het prachtig. Nadat hij zijn diagnose kreeg regelde Linda's broer meteen een euthanasieverklaring. "We hebben gezien hoe onze moeder voor ze stierf vijf jaar lang heeft geleden, dat wilde hij niet." Toen het steeds slechter met hem ging, werd de euthanasie gepland voor 27 februari. Een dag nadat Linda zou trouwen. Dat moest volgens Dirk absoluut doorgaan. Daardoor twijfelde Linda er ook geen moment over. "Dirk was zo blij dat ik eindelijk geluk in de liefde had gevonden. Hij had ook een enorm goede band met mijn partner Wilko. Het had zo moeten zijn." Ondanks dat Dirk er fysiek niet bij kon zijn, voelde Linda zijn aanwezigheid door de tattoo. "We hebben geen zwaar gemis gehad die dag, hij was er gewoon bij. Ook nu is hij door de tattoo altijd bij me. Ik ben enorm trots dat ik zijn zusje ben."

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