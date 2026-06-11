Man neergeschoten op terras van Tilburgse friettent, politie zoekt schutter

Een man is donderdagmiddag neergeschoten op het terras van een frietzaak aan de Thomas van Aquinostraat in Tilburg. Hij werd in zijn been geraakt. De schutter is op de vlucht geslagen.

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Volgens omstanders was het slachtoffer rond vier uur aan het eten bij eetzaak 't Belske toen er werd geschoten. De man, die samen was met zijn zoon, werd in zijn been geraakt. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De politie is ter plaatse en doet onderzoek, laat een woordvoerder weten. De omgeving is afgezet met linten. Op de grond liggen kogelhulzen. Schutter weggevlucht

De schutter is na de schietpartij gevlucht. De politie is naar hem op zoek. Getuigen van de schietpartij worden verzocht zich te melden bij de politie.